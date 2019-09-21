Атамбаев и Сагымбаев.

Сотрудник Девятой службы Канат Сагымбаев был уволен — как сообщил адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева, мужчину уволили за то, что он поздравил экс-главу государства с днем рождения.

Госкомитет нацбезопасности настаивает, что против офицера провели два служебных расследования.

«Канату Сагымбаеву объявлено неполное служебное соответствие. В сентябре в ходе служебного расследования был выявлен факт несанкционированного контакта с представителями СМИ вопреки внутренней инструкции ГКНБ. По итогам Канат Сагымбаев уволен из органов национальной безопасности по статье «Служебное несоответствие», — утверждают в ГКНБ.

Также сообщается, что в середине лета офицер не сдал служебное оружие и не вернул спецтехнику в гараж во время отсутствия объекта охраны.

Канат Сагымбаев был одним из сотрудников Госохраны, находившихся в резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Его можно увидеть на фотографиях, сделанных там. А на видео про замглаву МВД Курсана Асанова и розовый пакет с якобы важными для следствия документами, Сагымбаев держит его, выходя из машины у здания МВД.

Ранее замначальника Главного следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу сообщал, что два сотрудника Госохраны оставались с Атамбаевым — одним из них, очевидно, был Сагымбаев, потому что позже адвокат Атамбаева сообщал, что офицера вызвали в Военную прокуратуру для очной ставки.

Правоохранительные органы также сообщали об очной ставке и допросе оставшихся с Атамбаевым телохранителей Госохраны, не уточняя фамилий офицеров. Самидин уулу говорил, что мужчины не подчинились спецназу во время штурма, укрывшись вместе с бывшим президентом в его доме и «тем самым оказались соучастниками сопротивления».

Канат Сагымбаев охранял Атамбаева еще при власти последнего, в том числе и сопровождал его в поездках в другие страны.