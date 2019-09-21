Спикер парламента Дастан Джумабеков ответил на слухи о возможном досрочном роспуске Жогорку Кенеша. Джумабеков считает, что для этого нет оснований и об инициативе роспуска не сообщали.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на источники в парламенте, сообщили о возможном роспуске. Например, издание «Кактус» сообщило, что причиной роспуска может быть критика в адрес депутатов и разрозненность во фракциях. В парламенте действительно наблюдается разрозненность, от части из-за того, что крупнейшая и некогда наиболее влиятельная партия страны — СДПК — раскололась на части.

Собеседник издания сообщил, что инициировать роспуск могут те, кто » ранее были замечены в резонансных инициативах, повлиявших на изменения в политической жизни Кыргызстана».

Тема роспуска парламента звучала и ранее — об этом говорила бывшая депутатка, а ныне политактивистка Ширин Айтматова. В августе Айтматова предлагала кыргызстанцам объединиться в движение, требовать отставки правительства и провести парламентские выборы не осенью 2020, а весной.

По ее мнению, «нынешняя власть полностью нелегитимна, дискредитирована, опозорена» из-за коррупционных скандалов.

Еще раньше Айтматовой роспуска парламента и отставки правительства требовал ныне задержанный бывший президент Алмазбек Атамбаев.