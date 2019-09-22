Фото: Султан Досалиев

Хотя право на проведение Всемирных игр кочевников (ВИК) передали Турции, власти Кыргызстана провели свои Игры кочевников в Таласе, назвав их Национальными играми (НИК). Игры проводились с 16 по 21 сентября, а право на вторые НИК были переданы Ошу — они пройдут в 2021 году, так как в 2020 Кыргызстан будет участвовать в ВИК в Турции.

Накануне Игр в соцсетях и СМИ сообщали, что госслужащих заставляют отдавать определенные суммы на проведение мероприятия, власти это отрицали. Очевидцы сообщали о неготовности ипподрома к приему гостей из-за незакончившегося ремонта, а власти называли происходящее «незначительными работами». Тем не менее к играм ипподром подготовили и на нем прошли конно-спортивные мероприятия. По информации Госагентства по строительству, на реконструкцию ипподрома потратили 30 млн сомов.

Подготовкой Национальных игр кочевников (НИК) занималась та же команда, что проводила в Кыргызстане Всемирные игры кочевников (ВИК).