На политическом съезде партии «Кыргызстан» лидером избрали депутата Каната Исаева, уже возглавлявшего партию раньше. Его соперниками были спикер парламента Дастан Джумабеков и лидер фракции Алмазбек Баатырбеков, которые взяли самоотвод.

Канат Исаев уже руководил этой партией, но в 2016 году ушел из-за несогласия с инициированными президентом Атамбаевым конституционными реформами. Против него выдвинули обвинения в коррупции и продаже госимущества в бытность мэром Токмака, а после того, как на выборах президента поддержал кандидата Бабанова, Исаева обвинили и в попытке захвата власти.

Исаев и дела против него

Исаев сам хотел баллотироваться на выборах президента, но ЦИК признал его подписи недействительными. Когда он поддержал Бабанова, в интернет слили видео, на котором Исаев якобы передает миллион сомов «боевикам» на встрече в кафе. ГКНБ обвинило депутата в том, что он планировал «насильственный захват власти» в случае проигрыша кандидата в президенты Омурбека Бабанова на выборах президента.

В январе 2018 года Исаева признали виновным в продаже госимущества в бытность мэром Токмака и приговорили к 12 годам колонии с конфискацией имущества, хотя в начале следствие требовало 20 лет. Благодаря амнистии срок снизился до 9 лет.

В конце июня 2018 года Бишкекский городской суд переквалифицировал статью «Коррупция» в деле Исаева о незаконной передаче муниципальной земли под строительство автобазы и здания рынка в Токмаке в статью «Злоупотребление должностными полномочиями». Так как по новой статье срок давности преступления уже истёк, дело против Исаева, за которое его уже осудили на 12 лет, прекратили. Но он остался в заключении из-за обвинения в подготовке насильственного захвата власти.

Всего из-за обвинений в «подготовке беспорядков» он провел в СИЗО почти 10 месяцев, в июле 2018 года его отпустили под домашний арест. Весной 2019 года это дело приостановили и обязались провести экспертизу, чтобы убедиться, что на записи действительно голос Исаева.