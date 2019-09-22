Бывшая депутатка, а ныне политактивистка Ширин Айтматова и ее движение Умут 2020 выпустили видео о «мукомольной мафии» в парламенте.

В своем видео Айтматова рассказала, как партии благодаря законопроекту отбили затраты на выборы 2015 года и заработали 650 000 000 сомов.

Выборы 2015 года Айтматова называет коррупционными, с многочисленными подкупами избирателей. По словам политактивистки, «Некоторые депутаты, придя в парламент, возвращают потраченные деньги в десятикратном размере».

О «Мукомольной мафии» в парламенте она рассказывает на примере постановления об освобождении налога на добавленную стоимость ввозимого в Кыргызстан зерна. Рассказывая о том, как СДПК, «Кыргызстан» и «Онугуу прогресс» выступили за отмену НДС на импорт пшеницы, она указывает на причастность глав фракций и других депутатов к мукомольному бизнесу.

Айтматова утверждает, что на отмене НДС «наварились не только мукомолы, но и алкозаводы», отмечая, что самым крупным алкомагнатом также является депутат парламента.

Согласно видео, в котором показаны выдержки из документов, Чыныбай Турсунбеков связан с компанией «Акун», Шаршенбек Абдыкеримов — с компаниями «Аю» и «KazGrain» (выпускает муку «Алия» и «Элине»), Бакыт Торобаев и Мирлан Бакиров — с мукомольной компанией «Мариям» и «Дан Юг» — с последней компанией также связан спикер парламента Дастан Джумабеков.