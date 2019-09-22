Младший сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр сообщил о том, что более 1700 сторонников экс-главы государства вызвали на допрос. По словам Кадыра Атамбаева, эти люди подписались под обращением в Генеральную прокуратуру, в котором назвали штурм резиденции бывшего президента преступным.

«Повестки рассылаются целым семьям, и допрашиваются все, не исключая даже пожилых женщин и тяжелобольных», — пишет Атамбаев. По его словам, людям угрожают арестом и вынуждают отказаться от своих подписей под заявлением.

«70-летнюю мать одного из гражданских активистов продержали на допросе полтора часа. Ее убеждали подписать бумагу, что якобы к Опумбаеву и остальным она претензий не имеет. Пожилой женщине при этом просто сказали: «Подпишитесь здесь и можете уходить», то есть даже не объяснили под чем ее просят подписаться. Абсурд помог остановить вовремя подошедший адвокат», — пишет младший сын Атамбаева.

Получить комментарий Генпрокуратуры на момент написания статьи не удалось.