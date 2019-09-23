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Айсулуу Тыныбекова сотворила историю в прошлую пятницу, взяв золото на чемпионате мира по борьбе.

Однако всеобщий восторг не смог обойтись без ложки дёгтя: в какой-то момент соцсети запестрели постами в духе «Айсулуу Тыныбекова — настоящий мужик».

Особенно активно разошлась следующая фраза: «Кыргызстанда эки эле эркек бар: бири — Валентина Шевченко, экинчиси — Айсулуу Тыныбекова». («В Кыргызстане есть два мужика: первая — это Валентина Шевченко, вторая — Айсулуу Тыныбекова»)

Примечание: Валентина Шевченко — спортсменка из Кыргызстана, которая 11 раз выиграла чемпионат мира по муай-тай, трижды выиграла чемпионат мира по кикбоксингу, а в 2018 году впервые стала чемпионкой смешанных боёв UFC в наилегчайшем весе.

В разных интерпретациях, фраза про Шевченко и Тыныбекову дошла и до публичных лиц, включая, например, бывшего посла Кыргызстана в США Кадыра Токтогулова:

Из @facebook: «В нашей стране два мужика: Айсулуу и Валентина.» — Kadyr Toktogulov (@KadyrToktogulov) September 20, 2019

Называя их «мужиками», мужчины почему-то думают, что делают спортсменкам комплимент.

Однако, на мой взгляд, называть их так — это оскорбление. Конечно, у вас есть свобода слова и вы можете называть их как хотите, но вы правда хотите отмечать это историческое достижение таким унизительным сравнением?

Мужчины-борцы из Кыргызстана и близко не добились высот Тыныбековой. Пока она выигрывает на турнирах, чем занимается большая часть борчиков с пенисами? Работает шестёрками у какого-нибудь условного Раима Матраимова?

Мужчины в Кыргызстане, да и во всём мире, в целом довольно ужасные создания. Мужчины оккупировали власть, пользуясь своими привилегиями, при этом они буквально развязывают все войны и совершают подавляющее большинство всех убийств и изнасилований.

Называть успешную женщину «мужиком» — это плевок в сторону всех её достижений, которые, скорее всего, дались ей очень нелёгким трудом.

Ставить знак равенства между словами «мужик» и «круто» — это в очередной раз обесценивать успехи женщин. Только добившись невероятного успеха, женщина может достичь уровня простого мужчины — такое послание вы передаете всему миру. Именно такое мышление и порождает сексизм и дискриминацию, а в перспективе — насилие.

При этом мы, мужчины, даже представить себе не можем, насколько сложнее женщинам добиться профессиональных успехов — особенно в той работе, которая патриархальным обществом считается «мужской». Поверьте, занятие спортом относится к этой категории тоже.

Более того, мужчины, в основном, сами же и строят все эти барьеры на карьерном пути женщин, а когда она их преодолевает, считают, что могут вот так снисходительно похвалить её словом «мужик»? Камон! Не будьте такими ушлёпками.

Айсулуу Тыныбековой пришлось пройти через все круги ада в виде нескончаемого сексизма, а теперь, когда она выиграла золото, все хотят примазаться к её славе. Ну тогда примазывайтесь хотя бы без этой неуместной мизогинии.

Почитайте биографию Асель Сартбаевой, ещё одной гениальной кыргызской женщины, которая, на пути к своим достижениям в области биохимии, столкнулась с такими преградами, о которых мужчины даже не слышали.

Читайте вообще побольше о феминизме, о движении за гражданские права, об успешных женщинах.

Спрячьте своё дурацкое, никому не нужное, маскулинное эго и осознайте, с каким дерьмом мы, мужчины, ассоциируемся, прежде чем называть что-то именем самих себя.

Айсулуу, спасибо тебе за всё! Ты вдохновляешь девушек не бояться и идти напролом стереотипам. Я рукоплещу тебе и мечтаю видеть ещё не одно твоё достижение, которое поможет нашему обществу стать более справедливым и равным.