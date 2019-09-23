Президент Сооронбай Жээнеков поздравил кыргызстанцев с 30-летием кыргызского языка как государственного на территории страны. Разбираем важные моменты из его обращения.

Деловой оборот и документы на кыргызском — низкого качества

По словам президента, документооборот на кыргызском языке в госорганах не превышает 60 процентов в зависимости от ведомства. Однако некоторые госорганы отчитываются о том, что 90% бумаг ведут на госязыке, но качество таких документов, по словам Жээнбекова, «низкое, не на должном уровне».

Президент заявил, что чиновники и госслужащие должны знать кыргызский для предоставления качественных услуг. При этом, их знания должны соответственность стандартам тестирования «Кыргызтест».

Жээнбеков заявил, что программа развития кыргызского языка с 2014 по 2020 год не была реализована до конца — власти собираются провести анализ итогов этой программы, а потом оценить работу каждого ведомства.

Кыргызский должен стать языком науки, интернета и технологий

Президент попросил правительство составить новую программу обучения кыргызскому языку, которая должна стать «реальным механизмом, дорожной картой развития языка».

По его словам, в обучении языку должны быть «современные методики» и «новые технические средства» — не только для самих кыргызстанцев, но и для иностранцев.

Жээнбеков также призвал парламент «провести глубокий анализ законодательной базы языковой политики и внести поправки в законы».

В семьях должны говорить на кыргызском

По словам президента, родители должны «осознать свой священный долг перед родным языком» и «приложить все усилия для восстановления языковой культуру в семье».

«Мы сможем сохранить, развивать и обогащать наш государственный язык только тогда, когда в каждой семье молодежь, дети будут говорить, писать и думать на государственном языке», — заявил Жээнбеков.

Однако дети не должны ограничиваться лишь кыргызским языком, так как «это негативно отразится на развитии страны». «Нам нельзя самим закрываться от большого мира науки, знаний, технологии и культуры.», — сказал президент.