В Кара-Суйском районе произошел конфликт между спортсменами, который закончился стрельбой. По информации местных журналистов, стрелявший — отвечающий за развитие спорта чиновник мэрии Оша Кылычбек Саркарбоев.

Конфликт произошел 21 сентября в селе Фуркат Кара-Суйского района Ошской области, сообщает издание «Турмуш» со ссылкой на свои источники. В результате стычки один из спортсменов был госпитализирован с огнестрельным ранением.

«В ходе инцидента К.С. выстрелил в ногу Р. уулу Т. С ранением бедра он был доставлен в Ошскую межобластную клиническую больницу утром 22 сентября», — пишет издание.

По информации местного журналиста Ыдырыса Исакова из радио «Азаттык», стрелявшим был Кылычбек Саркарбоев — глава спортивного комитета при мэрии Оша, а пострадавший — Рахманберди Тологон уулу. «Саркарбаев скрылся с места происшествия», — пишет Исаков.

Исаков пишет, что оба спортсмена состоят в клубе EREM, которым владеет семья Матраимовых, ставшая известной после расследований о необъяснимых богатствах одного из братьев — бывшего главы таможенной службы Раимбека Матраимова.

Ошто ЕРЕМдин балдары атыштыОшту бандиттер байырлап алган десе ишенбейсиңер. Мага жеткен маалыматка караганда кече… Publicerat av Ydyrys Isakov Söndag 22 september 2019

Глава отдела травматологии Ошской областной больницы Алмазбек Мамбеталиев подтвердил журналистам «Клоопа», что Тологон уулу был доставлен в больницу, его состояние оценивается сейчас как «среднее».

«Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Мы поставили диагноз огнестрельное ранение правого бедра. В таких травмах бывают сильные кровотоки. Мы сразу же оказали ему медицинскую помощь, сегодня его перевели из реанимации в отделение травматологии», — сказал Маматалиев.

Пресс-секретарь Управления внутренних дел Ошской области Нурпери Абдуллаева подтвердила факт конфликта. Согласно сообщению милиции, Кылыч Саркарбаев преследовал второго спортсмена на автомобиле, а затем в ходе словесной перепалки выстрелил в него.

«Между ними произошла перепалка, в ходе которой Кылыч Саркарбаев произвел выстрел. После произошедшего Рахманберди Тологон уулу был доставлен в больницу», — говорится в пресс-релизе.

Однако Абдуллаева не подтвердила то, что Саркабаев является главой спорткомитета при мэрии Оша. Она добавила, что это выяснится в ходе следствия.

Дело зарегистрировано в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» и по нему начато досудебное производство.