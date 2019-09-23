В Кара-Суйском районе произошел конфликт между спортсменами, который закончился стрельбой. По информации местных журналистов, стрелявший — отвечающий за развитие спорта чиновник мэрии Оша Кылычбек Саркарбоев.
Конфликт произошел 21 сентября в селе Фуркат Кара-Суйского района Ошской области, сообщает издание «Турмуш» со ссылкой на свои источники. В результате стычки один из спортсменов был госпитализирован с огнестрельным ранением.
«В ходе инцидента К.С. выстрелил в ногу Р. уулу Т. С ранением бедра он был доставлен в Ошскую межобластную клиническую больницу утром 22 сентября», — пишет издание.
По информации местного журналиста Ыдырыса Исакова из радио «Азаттык», стрелявшим был Кылычбек Саркарбоев — глава спортивного комитета при мэрии Оша, а пострадавший — Рахманберди Тологон уулу. «Саркарбаев скрылся с места происшествия», — пишет Исаков.
Исаков пишет, что оба спортсмена состоят в клубе EREM, которым владеет семья Матраимовых, ставшая известной после расследований о необъяснимых богатствах одного из братьев — бывшего главы таможенной службы Раимбека Матраимова.
Глава отдела травматологии Ошской областной больницы Алмазбек Мамбеталиев подтвердил журналистам «Клоопа», что Тологон уулу был доставлен в больницу, его состояние оценивается сейчас как «среднее».
«Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Мы поставили диагноз огнестрельное ранение правого бедра. В таких травмах бывают сильные кровотоки. Мы сразу же оказали ему медицинскую помощь, сегодня его перевели из реанимации в отделение травматологии», — сказал Маматалиев.
Пресс-секретарь Управления внутренних дел Ошской области Нурпери Абдуллаева подтвердила факт конфликта. Согласно сообщению милиции, Кылыч Саркарбаев преследовал второго спортсмена на автомобиле, а затем в ходе словесной перепалки выстрелил в него.
«Между ними произошла перепалка, в ходе которой Кылыч Саркарбаев произвел выстрел. После произошедшего Рахманберди Тологон уулу был доставлен в больницу», — говорится в пресс-релизе.
Однако Абдуллаева не подтвердила то, что Саркабаев является главой спорткомитета при мэрии Оша. Она добавила, что это выяснится в ходе следствия.
Дело зарегистрировано в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» и по нему начато досудебное производство.