Досрочный выборы депутатов Саруйского айыльного кенеша «прошли спокойно», сообщил Центризбирком. Эти выборы привлекли внимание общественности, тем, что около 70 кандидатов выступили против квот для женщин.

В пресс-службе Центризбиркома заявили «Клоопу», что им не поступало информации о срыве, и что выборы в Саруйском айыльном округе Иссык-Кульской области прошли «спокойно и без жалоб».

За день до выборов 68 кандидатов требовали от властей пересмотреть гендерные квоты, а если это не будет сделано, то грозили сорвать выборы.

В своем обращении они написали, что гендерная квота нарушает их «права джигитов», приведет к конфликту между мужчинами и женщинами и подорвет «доверие населения к избирательной системе».

Согласно новому закону от 13 августа, в местных кенешах должно быть не меньше 30% женщин.

В Центризбиркоме заявили, что несмотря на недовольства, по предварительным итогам голосования гендерная квота в Саруйском айыльном округе будет соблюдена.

«Три мандата [из семи] резервируются за женщинами, набравшими большинство голосов среди других женщин. Остальные четыре места распределяются между набравшими большинство голосов, включая и мужчин и женщин», — объяснили в ЦИК.

Всего в Саруйском айыльном кенеше 21 место, которые формируются из трех округов, по семь кандидатов от каждого — это означает, что женщины в этом кенеше должны занять как минимум 9 мест.