Голосовой набор не распознает кыргызский язык и подбирает созвучные слова и выражение на английском.

Для проверки мы использовали два телефона, на одном из них было открыто текстовое поле WhatsApp, на другом — приложение «Заметки».

В качестве примера мы попробовали произнести фразу: «Мамлекеттик тил мыйзамынын 30 жылдыгы менен куттуктайбыз» («Поздравляем с 30-летием государственного языка»).

Вот, что ответил WhatsApp: «How many kids did tell me some on authorized go to famous».

Вот, что предложили «Заметки»: «Mom look at it till me some and auto still do the Minnesota table».

Обе фразы, конечно, не имеют никакого смысла :)