Apple презентовала новую 13-ю версию операционной системы iOS, в которой стала доступна кыргызская раскладка клавиатуры и графический символ сома. Редакция «Клоопа» протестировала функции нововведения.

Новая версия iOS стала доступна для загрузки 19 сентября после официальной презентации Apple. Интерфейс всей операционной системы на кыргызский все еще не переведен, добавлена только клавиатура на кыргызском языке.

Всего в обновленной версии появились 38 новых языков для клавиатуры. Среди них, кроме кыргызского, есть также казахский, кашмирский, курдский, монгольский, туркменский, уйгурский и узбекский (на арабском, кириллице и латинице).

Редакция «Клоопа» протестировала все функции новой клавиатуры.

Установка

Во-первых, чтобы начать пользоваться кыргызской клавиатурой, вам надо обновить iOS до последней версии — это можно сделать в «Настройках» —> «Основные» —> «Обновление ПО» —> «Загрузить и установить».

После обновления iOS, зайдите в «Настройки» —> «Основные» —> «Клавиатура». В разделе «Новые клавиатуры» выберите «киргизский».

Использование

Внешне кыргызская клавиатура не сильно отличается от русской — два отличия проявляются в надписи «аралык» на месте пробела и в отсутствии кыргызского перевода на кнопке «Ввод».

В кыргызской раскладке нет дополнительных символов на главном экране — кыргызские буквы «ө», «ү» и «ң» появляются только после того, как зажать «о», «у» и «н» соответственно.

В отличие от кыргызской, в новых казахской и узбекской раскладках добавлена четвертая строка в клавиатуре, на которой расположены символы этих языков.

Среди новых символов в кыргызской раскладке также есть значок сома «С̲» — его можно найти, удерживая знак валюты: в зависимости от того, какой язык вы используете в вашей iOS, это будет или рубль, или доллар, или другой символ.

До обновления пользователи Apple или скачивали бесплатные клавиатуры с кыргызской или казахской раскладками, или покупали такие приложения как «Киргизская клавиатура» с буквами «ө», «ү» и «ң».

Чего нет

При использовании кыргызской клавиатуры в айфоне не работает автокоррекция, и нет предиктивного набора — клавиатура не исправляет ваши ошибки и не подсказывает варианты слов, которые вы можете написать дальше.