Экс-депутатка и основательница движения «Умут-2020» Ширин Айтматова обвинила депутатов, связанных с мукомольной отраслью, в том, что они заработали 650 млн сомов на отмене НДС на импорт зерна. Сами депутаты это опровергли.

Айтматова заявила, что бизнес по производству муки заработал 650 млн сомов за счет принятия закона об отмене НДС на импорт зерна пшеницы в 2015 году.

По словам активистки, от изменений в законе выиграли депутаты, связанные с мукомольной отраслью: Чыныбай Турсунбеков из партии СДПК, Шаршенбек Абдыкеримов из «Кыргызстана» и Мирлан Бакиров и Бакыт Торобаев из «Онугуу-Прогресса».

Защита отечественного производителя

Чыныбай Турсунбеков Сами депутаты отрицают, что законопроект принимался в личных интересах депутатов. По словам Турсунбекова, жена которого владеет компанией «Акун», закон принимался для защиты отечественного производителя перед вступлением страны в ЕАЭС.

«Тогда встали задачи по защите отечественного производства, говорилось о том, что с открытием границ в страну хлынет контрабанда, и что пострадают дистрибьюторы. Для решения этих проблем такой была реакция правительства», — заявил депутат в интервью «Азаттыку».

Мирлан Бакиров Депутат Мирлан Бакиров в интервью «Клоопу» назвал обвинения со стороны Айтматовой «дешевым популизмом». По его словам, он и его коллега Бакыт Торобаев работали в мукомольной отрасли до того, как стали депутатами.

«Ширин Айтматова абсолютно далека экономики, хозяйства и реальной ситуации. Скоро выборы и такие популистские высказывания ее не красят. Мы были коллегами в пятом созыве и я ни разу не слышал от нее дельного предложения на счет экономики», — сказал Бакиров.

Депутат также заявил, что не собирается судиться с активисткой, но он считает, что ее слова должны «подтверждаться фактами и цифрами».

Он также заявил, что законопроект был предложен правительством из-за «риска потери отечественного мукомольного производства». «Кыргызстан на 80% зависел от импорта. Этот законопроект был поддержан парламентом», — заявил депутат.

Бакиров долгое время работал на должности директора в предприятиях «Мариям» и «Дан-Юг», которыми сейчас владеет жена депутата Бакыта Торобаева.

Бакыт Торобаев Сам Торобаев таким же образом придерживается позиции остальных депутатов — по его словам, законопроект был направлен на поддержку отечественных производителей.

«Общеизвестно, что Кыргызстан закупает более 80% пшеницы у других государств. Собственной продукцией мы не можем обеспечить народ. К тому же качество нашего зерна весьма низкое», — заявил он в интервью изданию 24.kg

Отмена НДС

Сам закон позже был отменен и НДС на импорт зерна вернули в 2017 году. Это случилось после возмущений о том, что кыргызская мука не стала дешевле за счет льгот, а выиграли от этого мукомольные предприятия депутатов.

Об этом же в конце своего срока говорил и бывший президент Алмазбек Атамбаев. По его словам, Кыргызстан не мог получить грант от МВФ из-за этих льгот, а бюджет страны недополучил около 1 млрд сомов налогов.

«Там сидят три мукомола такие богатые, а мы из-за них можем недополучить миллиард сомов в бюджет. Грант [от МВФ], причем. Это же не радует», — говорил он.

Общественно движение «Умут-2020» было создано Айтматовой для борьбы с коррупцией и недобросовествеными депутатами и чиновниками. По словам экс-депутатки, ее движение не собирается баллотироваться на парламентских выборах 2020 года.