В соцсетях обнародовали видео со встречи главы спортивного комитета Кылычбека Саркарбаева с криминальным авторитетом Кадыром Досоновым, известным как Дженго. Ранее этот же ошский чиновник стрелял в спортсмена в селе Фуркат.

Видео обнародовал корреспондент «Азаттыка» Ыдырыс Исаков — на нем изображено, как Саркарбаев идет совместно с Досоновым до выхода из ошского СИЗО, после чего они прощаются.

Пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказания (ГСИН) Элеонора Сабатарова сказала «Клоопу», что ведомство начало проверку по обнародованному видео.

Жээкти аныктап албайлыбы? Же бирибизди бирибиз алдап, аралашып жүрө берелиби? Кадыр (Женго) Досоновтун жээги белгилүү, а башкалардын жээги кайда? Ош мэри шаарды бандиттерден тазалап атам деп оозун жыя электе колтугунда отурган кадры каралардын анабашын жандап жүргөнү кандай? Облустук милиция башчысы сүр көрсөтүп, Женгонун тоюнан бери видеого тартып, видеого түшкөн "уяттуу" конокторду тарбияга чакырды деп уккан элек. Анысынын майнабы билинген жок. Ош шаардык милициянын башчысы мурдунун астында турган түрмөнүн кожоюнуна кимдер кирип-чыкканын көрбөй жүрөт. Милициянын полковниги деген Жалил Атамбаев каралардын анабашын өзүнө өкүл ата шайлап отурат. Бир жээкти тандайлы, болбосо сойкуларды сындаганыбызды токтотолу. Publicerat av Ydyrys Isakov Måndag 23 september 2019

«Мы посмотрели видео, сейчас выясняется, когда это было снято. Нужно разобраться, был ли Кадыр Досонов на то время заключенным или нет. Может быть, он пришел проведать кого-то», — сказала Сабатарова.

Пресс-секретарь ГУВД Оша Замир Сыдыков сказал «Клоопу», что видео было снято на территории ошского СИЗО, однако, по его словам, встреча состоялась как минимум три года назад, потому что в 2017 году Досонов был освобожден из этого изолятора.

«Там есть комната свиданий, [Саркарбаев и Досонов] выходят оттуда. Затем выйдя через двери из решетки, оба идут в разные стороны. Один — в камеру, а другой — на выход. Здесь нужно уточнить, было ли разрешение на свидание», — сказал Сыдыков.

Стрельба в Кара-Суу

Саркарбаев фигурирует в деле о стрельбе в селе Фуркат Кара-Суйского района Ошской области, которая произошла 22 сентября.

По версии следствия, чиновник мэрии Оша стрелял в спортсмена Тологона Рахманберди уулу после того, как между ними произошла ссора.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сейчас его здоровье оценивается как среднее. По факту нападения было возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Саркарбаев возглавляет комитет по спорту при мэрии Оша с 2015 года.

По информации Исакова, он также состоит в спортивном клубе EREM, которым владеет семья Матраимовых, ставшая известной после расследований о необъяснимых богатствах одного из братьев — бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова.

Самого Саркарбаева также связывают с Матраимовым и называют одним из близких его людей. В прошлом чиновник был бойцом смешанных единоборств и занимал призовые места на чемпионатах.