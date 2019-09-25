Митинг в защиту природы возле здания парламента // Евгения Михайлиди, «Клооп»

Семь активистов провели митинг возле здания парламента в защиту заповедников и ледников. Эта акция завершилась без задержаний, несмотря на то, что Первомайский суд Бишкека запретил любые собрания в центре города до конца сентября.

Митинг прошел 25 сентября в центре Бишкека — семь активистов заявили, что хотят добиться «полной неприкосновенности заповедников и ледников» в Кыргызстане.

По словам организатора митинга Элери Битикчи, они требуют «прозрачности международных соглашений в горнорудной отрасли» и обнародования стратегических соглашений между правительством Кыргызстана и канадской компанией «Центерра», разрабатывающей месторождение Кумтор.

«Мы договорились, что нас не задержат. Мы пойдем легальным путем. […] Мы оставим заявку на встречу с членом комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Кожобеком Рыспаевым», — сказал Битикчи.

Этот митинг прошел, несмотря на запрет со стороны властей. Ранее Первомайский суд Бишкека запретил любые собрания в центре города, объяснив ограничения «беспокойством горожан».

Организаторы попытались формально обойти этот запрет, надев на головы изображения с мордами барсов.

Митинг в защиту природы возле здания парламента // Евгения Михайлиди, «Клооп»

«Запрет не распространяется на животных, птиц и рыб. Поэтому на акцию выйдут барсы. Мы хотим, чтобы люди задумались над тем, что и у природы, и у животных есть права, что прекрасно понимали наши предки», — сказал Битикчи.

Сотрудник милиции, который наблюдал за митингом, сказал, что не будет составлять протокол о нарушении, потому что активисты прекратили свою акцию после того, как им сделали предупреждение — хотя сам митинг проходил в течение часа.

Этот митинг в защиту природы — не тот же самый митинг в защиту климата, который был отменен в середине сентября после давления со стороны сотрудников ГУВД Бишкека.