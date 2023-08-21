Депутат Дастан Бекешев высказался о недавнем решении Кабинета министров, по которому более 25 гектаров земли в Бишкеке Кабмин отдает в обмен на строительство нового здания администрации президента. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.

По его словам, землю, принадлежащую гражданам, отдали частной строительной компании взамен строительства нового административного здания.

«Вы ещё не знаете, сколько ушло средств из бюджета на начатое строительство, а сколько ушло на демонтаж гостиницы “Иссык-Куль”, — вас бы хватил сердечный приступ. Ради вашего же здоровья информация о реальных расходах строительства Белого дома засекречена», — написал он.

Бекешев считает, что «комфорт государственного аппарата и прибыль одной частной компании оказались выше общественных интересов». Он добавил, что на этой земле можно было бы построить парки, скверы, школы, многоярусные парковки и другие общественные пространства, которых не хватает в столице.

«Раз уже начали выделять деньги из бюджета на строительство здания Белого дома, то следовало бы продолжить стройку за счет молчаливых налогоплательщиков, а не придумывать всякие схемы под отдельные компании, непрозрачным образом хапающих такой кусок горожан. От налогоплательщиков можно было бы отмазаться теми же парками. Но налогоплательщикам показали большой кукиш: общественные земли отдали одной непонятной компании и деньги потратили на здание Белого дома, а не на школы и детские сады», — заключил депутат.

Постановление о передаче земли глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал 4 августа.

В документе говорится, что со стройкомпанией «Иншаат строй билдинг» подпишут соглашение на строительство нового здания в Бишкеке по адресу: проспект Чынгыза Айтматова, 301. Всего компания получила три участка общей площадью 25 га.

«Иншаат строй билдинг» должна построить здание на сумму, эквивалентную рыночной стоимости этих участков.

Новое здание для администрации президента строят на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль». Капсулу под строительство заложил лично президент Садыр Жапаров в апреле 2022 года.



Он тогда заявлял, что на строительство не будут выделять деньги из бюджета, а объект построят за счет «обмена» 16 гектаров, находящихся на балансе Управделами президента.



Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявлял, что строительство нового здания для администрации президента — «это вопрос престижа Кыргызстана». По его словам, теперь в новом и современном здании будет «не стыдно» принимать иностранные делегации.

В середине июля президент объявил, что новое здание планируют построить до сентября и уже в октябре провести там саммит, на который приедут президенты стран СНГ.