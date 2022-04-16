Президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового здания для своей администрации. Его построят на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль».

«Строительство нового административного комплекса позволит оптимизировать работу центрального аппарата управления», — считает президент. Также он надеется, что расположение госорганов в одном здании на юге города снизит нагрузку на дороги в центре, где сейчас располагаются госорганы.

Президенту продемонстрировали концепцию будущей администрации:

Гостиница «Иссык-Куль»

Гостинице было порядка 38 лет — ее построили в 1984 году. 14 лет она простояла неиспользуемой — как гостиницу здание перестали использовать в 2007 году.

Долгое время гостиница носила статус памятника архитектуры и была на балансе управделами президента. В апреле 2021 года мэрия Бишкека лишила гостиницу «Иссык-Куль» статуса архитектурного памятника.

О планах властей снести гостиницу стало известно в декабре 2021 года, когда у в администрации президента сообщили, что эксплуатация здания гостиницы «Иссык-Куль» «опасна и невозможна».

По данным ведомства, для реконструкции гостиницы «потребовалась бы сумма, которая практически соразмерна строительству нового здания».

Тогда же сообщили, что на месте гостиницы планируется построить новый государственный административный комплекс. Решение приняли «для более рационального использования средств, для разгрузки автомобильных дорог и улучшения эстетического вида столицы».