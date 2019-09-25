Военная прокуратура задержала Каната Сагымбаева, телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержанного подозревают по нескольким статьям, включая «Убийство», во время спецоперации дома в Кой-Таше.

Адвокат телохранителя Замир Жоошев заявил, что Сагымбаева задержали в качестве подозреваемого по делу о штурме дома бывшего президента в селе Кой-Таш.

По словам Жоошева, телохранителя Атамбаева подозревают по четырем статьям: «Убийство», «Злоупотребление должностным положением», «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» и «Участие в массовых беспорядках».

«Предположительно, ему вменяют гибель сотрудника спецназа «Альфа» ГКНБ. Других подробностей мой подзащитный не знает», — сказал адвокат изданию 24.kg сразу после задержания Сагымбаева.

Представительница СДПК Кундуз Ажибекова опубликовала видео задержанного телохранителя, в котором он стоит в наручниках под охраной людей в военной форме.

«Сагымбаева увезли в Бишкекский гарнизон, расположенный в Кызыл-Аскере. Задержан он пока на 48 часов», — написала она.

Генеральная прокуратура не стала давать комментарии и направила журналистов с вопросами в МВД. В пресс-службе МВД в свою очередь сказали, что пока еще не получили информацию о задержании Сагымбаева.

Телохранитель из ГКНБ

Сагымбаев был уволен с должности сотрудника девятой службы ГКНБ через месяц после спецоперации в Кой-Таше — телохранитель находился на стороне Атамбаева, потому что бывшему президенту по статусу была положена государственная охрана.

Официальной причиной увольнения стало «неполное служебное соответствие». В ГКНБ утверждают, что Сагымбаев совершил «несанкционированный контакт со СМИ», не сдал служебное оружие и не вернул спецтехнику.

Сторонники бывшего президента, в том числе адвокат Замир Жоошев, считают, что увольнение Сагымбаева связано с тем, что он поздравил Атамбаева с днем рождения в видеообращении.

Сам Сагымбаев занимался охраной Атамбаева еще во время его президентского срока.