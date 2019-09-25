Президент Сооронбай Жээнбеков вручил ключи от трехкомнатной квартиры Айсулуу Тыныбековой, которая стала первым кыргызстанцем с титулом чемпиона мира по борьбе.

«Твоя золотая медаль — это большой успех кыргызского спорта, Кыргызстана, мы все очень рады. Это результат твоего многолетнего неустанного труда и твоих тренеров. Мы знаем, как тяжело досталась победа. Верю, что на предстоящих Олимпийских играх ты также достигнешь успеха», — заявил Жээнбеков.

Президент также наградил тренера спортсменки Нурбека Изабекова, а родителям Тыныбековой подарил именные президентские часы.

Тыныбекова заняла первое место на чемпионате мира по борьбе в Казахстане и получила путевку на Олимпийские игры 2020 года.

Она стала первым человеком из Кыргызстана, получившим звание чемпиона мира по борьбе.

Тыныбекова — борчиха вольного стиля и трехкратная чемпионка Азии. Она дважды участвовала на Олимпийский играх, но не получила медали.