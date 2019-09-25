Председатель Комитета мукомольных предприятий Рустам Жунушов пригласил на теледебаты экс-депутатку Ширин Айтматову из-за ее расследование о «мукомольной мафии» в парламенте.

Жунушов заявил в своем видеообращении, что работники мукомольной отрасли «удивлены некомпетентностью» Айтматовой в экономических вопросах, поэтому он хочет выйти с ней на теледебаты.

«Нас глубоко возмутили ваши неверные выводы о ранее предоставленных льготах для отечественных производителей муки», — сказал Жунушов. По его словам, сейчас мукомольные предприятия, наоборот, закрываются, и люди теряют рабочие места.

Сама Айтматова заявила «Клоопу», что выйдет на дебаты только с Шаршенбеком Абдыкеримовым, бывшим депутатом, который владеет холдингом «АЮ». По ее словам, он — главный бенефициар закона об отмене НДС на импорт зерна, потому что его бизнес связан с производством алкоголя.

«Ещё раз для всех. Жду Шаки (Шаршенбека Абдыкеримова — прим. редакции) лично на дебатах. Пусть сам отдувается не прячась за Турсунбековым и Торобаевым. Он больше всего выгоды имел со отмены НДС», — написала она в твиттере.

«Мукомольная мафия»

В самом расследовании Айтматовой речь шла о депутатах Чыныбае Турсунбекове из партии СДПК, Шаршенбеке Абдыкеримове из «Кыргызстана» и Мирлане Бакирове и Бакыте Торобаеве из «Онугуу-Прогресса».

По ее информации, именно бизнес этих депутатов выиграл от принятия закона об отмене НДС на ввоз зерна в 2015 году. Сами льготы были отменены в ноябре 2017 года.

Айтматова назвала цифру в 650 млн сомов в виде налогов, которые недополучил бюджет Кыргызстана из-за этих преференций для отечественных производителей.

Об аналогичных потерял для бюджета заявлял и бывший президент Алмазбек Атамбаев в конце своего президентского срока. По его словам, Кыргызстан не мог получить грант от МВФ из-за этих льгот, а бюджет лишился около 1 млрд сомов налогов.

«Там сидят три мукомола такие богатые, а мы из-за них можем недополучить миллиард сомов в бюджет. Грант [от МВФ], причем. Это же не радует», — говорил он.

Сами депутаты пока никак не опровергли то, что получили выгоду от закона, однако объясняли необходимость его принятия тем, что перед вступлением Кыргызстана в ЕАЭС надо было поддержать отечественного производителя.

«Ширин Айтматова абсолютно далека экономики, хозяйства и реальной ситуации. Скоро выборы и такие популистские высказывания ее не красят. Мы были коллегами в пятом созыве и я ни разу не слышал от нее дельного предложения на счет экономики», — сказал Бакиров.