Пострадавший спортсмен Тологон Рахманберди уулу заявил, что сам выстрелил себе в ногу из пистолета. Ранее милиция и СМИ сообщали, что стрелявшим был чиновник из мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев.

Рахманберди уулу сказал телеканалу «Ош Пирим», что Саркарбаев не стрелял в него, как об этом сообщили СМИ и милиция. По его словам, он сам случайно нажал на курок пистолета, который принес на встречу один из друзей чиновника.

«Мы сидели в машине и разговаривали. [Один из друзей чиновника] Бекболот сказал мне, что нашел пистолет и спросил, не мог бы я его посмотреть. Я же все-таки бывший сотрудник [милиции]. Пистолет был заряженным, я нечаянно нажал на курок», — сказал он.

Тологон Рахманбердиев дал интервью, ответив на вопросы по делам Кылыча Саркарбаева. В интервью сказано, что Кылыч Саркарбаев не стрелял и он не может быть обвинён по этой причине. Тологон и Кылыч являются хорошими приятелями и вражды между ними нет. Обвинили человека просто ни за что и оклеветали…Надеюсь, что хоть теперь поступят по закону и совести! Publicerat av Кундуз Ажибекова Onsdag 25 september 2019

По словам Рахманберди уулу, между ним и Саркарбаевым братские отношения, которые хотят испортить.

Новая версия произошедшего кардинально отличается от того, что сообщили СМИ и милиция сразу после инцидента. Согласно ранней версии, Саркарбаев преследовал спортсмена на автомобиле и выстрелил в него после того, как прижал его машину.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Карима Аманкулова сообщила «Клоопу», что слова Рахманберди уулу будут проверяться, и дополнительная информация будет озвучена после экспертиз.

«Сейчас ведется досудебное производство. Есть тайна следствия […] Были назначены судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы», — сказала она.

Чиновник с криминальными связями

Саркарбаев с 22 сентября не доступен для комментариев. В комитета спорта, который он возглавляет, также не знают, где он находится.

Сакарбаев, по словам местного журналиста Ыдырыса Исакова, предположительно связан с клубом EREM, которым владеет семья бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова, ставшего известным после статей о его необъяснимых богатствах.

На фоне информации о конфликте чиновника со спортсменов в соцсетях появилось видео Саркарбаева с криминальным авторитетом Кадыром Досоновым. В милиции сообщили, что видео скорее всего было снято более трех лет назад, когда Досонов, также известный как Дженго, был заключен под стражу в ошском СИЗО.

Сам Саркарбаев в прошлом был бойцом смешанных единоборств и занимал призовые места на чемпионатах.