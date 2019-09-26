Депутат парламента Дастан Бекешев предложил ввести уроки этики для госслужащих, работающих в местах приема населения. Об этом он заявил 26 сентября на заседании парламента.

«Именно они часто контактирую с населением, именно у них бывает нервотрепка […] и проблемы со стрессоустойчивостью. Поэтому я предложил уроки в основном для них», — сказал депутат «Клоопу».

Он предложил обучить госслужащих выходить из сложных ситуаций и развить навыки общения с различными категориями граждан, например, с социально уязвимыми людьми.

Бекешев считает, что работники в местах обслуживания населения должны быть «корректными, вежливыми и улыбчивыми».