Отборочная комиссия по приему сотрудников в патрульную службу сообщила, что замначальника УОБДД Мирлан Чалыбаев подал в суд из-за того, что не прошел конкурс.

По словам председателя отборочной комиссии Тамирлана Ибраимова, Чалыбаев подавал на позицию замначальника Управления патрульной службы дважды, но комиссия отобрала на эту должность другого кандидата — Жылдыз Ахмедгалиеву, которая работала старшим психологом в ГСИН.

Ибраимов отметил, что действующие сотрудники, не прошедшие конкурс, не будут работать в новой патрульной службе, но МВД обязано предложить им другие должности в системе органов внутренних дел.

Азамат Акенеев, один из членов отборочной комиссии, сказал «Клоопу», что Чалыбев подал в суд из-за того, что считает, что его права были нарушены.

«Он прошел все этапы — тест ОРТ, физический тест (военно-врачебную комиссию), интервью. На собеседовании он хорошо выступал, просто комиссия приняла решение, что другой кандидат сильнее. То есть каких-то скандалов или претензий с его стороны не было», — сказал Акенеев.

Член комиссии назвал этот случай уникальным, потому что отбор проходит прозрачно и открыто — члены комиссии консультировались с юристами и правительством, чтобы подобных инцидентов не было.

По словам Акенеева, на сегодняшний день прошли две волны отбора в патрульную милицию и штат сформирован на 80%. По его словам, патрульная милиция начнет свою работу с Первомайского района Бишкека с 1 октября, а позже и по всему городу.

Другой член комиссии Тимур Шайхутдинов сказал «Клоопу», что комиссия состоит как из представителей МВД, так и из гражданских активистов и экспертов по дорожной безопасности и борьбе с коррупцией.

«Если конкурсная комиссия сейчас столкнется с саботажем и попыткой подорвать реформу разными способами, то правительство распишется в собственном бессилии что-либо доводить до конца», — сказал он.

Новая патрульная служба

Управление патрульной службы — это новый орган, который создается для реформирования органов внутренних дел. Оно заменит собой Патрульно-постовую службу и Управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

Основной функцией патрульной милиции будет входить обеспечение безопасности дорожного движения.

В мае пресс-служба ГУОБДД сообщила, что у сотрудников нового подразделения расширятся полномочия — они смогут оказывать помощь населению, раскрывать преступления, будут работать по линии 102 и в целом обеспечивать безопасность.

Сотрудники УПСМ будут получать более высокие зарплаты до 21-25 тысяч сомов для рядовых должностей и 30-35 тысяч сомов для офицерских должностей, также сотрудников обеспечат необходимыми условиями для работы: автомобилями, формой, снаряжением, бензином и другими средствами.

Это уже пятое по счету реформирование патрульной милиции.

В последний раз ведомство переименовал в 2017 году тогдашний премьер-министр Сапар Исаков — из Главного управления патрульной милиции (ГУПМ) в Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД).



