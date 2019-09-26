Издание «Кактус» сообщило о пожаре в здании “Форума”, которое принадлежит бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Однако в действительности это оказался дым от ТЭЦ Бишкека.

«Кактус» опубликовал новость под заголовком «В Бишкеке горит здание “Форум”, принадлежащее Атамбаеву», сопроводив ее фотографией, на которой изображено здание и идущий позади него дым.

Однако на самом деле дым на заднем фоне принадлежал ТЭЦ Бишкека, а не шел из «Форума» — в этом убедилась корреспондент «Клоопа», которая приехала на место события.

Один из охранников “Форума” сказал журналистке «Клоопа», что никакого пожара нет, а дым идёт от одной из труб ТЭЦ.

Вместе с остальными журналистами на место также прибыли милиционеры, которые вскоре покинули “Форум” после беседы с охраной здания.

Здание “Форума” было арестовано после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который им владеет. Против Атамбаева возбуждено несколько дел, включая коррупционных. Он был арестован в ходе штурма его резиденции в Кой-Таше.