Первомайский суд Бишкека оставил телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева, Каната Сагымбаева, под стражей до 8 октября. Его адвокат собирается обжаловать судебное решение.

Судебное решение по Сагымбаеву вышло 26 сентября.

По словам адвоката Замира Жоошева, Сагымбаева специально поместили в СИЗО-1, потому что хотят «оказать на него давление и сломать»: в этом следственном изоляторе сидят «люди, связанные с криминалом, которые могут по-разному относиться к военнослужащим».

Жоошев утверждает, что по закону подозреваемые военнослужащие должны содержаться в гауптвахтах.

Он сказал «Клоопу», что будет добиваться изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, потому что считает заключение «несправедливой и негуманной» мерой.

Сагымбаев — бывший сотрудник 9-й службы ГКНБ, отвечающей за охрану — был задержан в ночь на 25 сентября.

Его подозревают в покушении на убийство сотрудников спецназа «Альфа», а также в нарушении других статей, включая «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица».

Все это, по версии следствия, Сагымбаев совершил во время спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в начале августа.

Сагымбаев был приставлен к экс-президенту государством — бывшие главы государств в Кыргызстане получают пожизненную охрану, если только их не лишают этого статуса, как случилось с Атамбаевым.

Через месяц после спецоперации в Кой-Таше Сагымбаев был уволен за «неполное служебное соответствие». В ГКНБ это объяснили тогда тем, что Сагымбаев совершил «несанкционированный контакт со СМИ», не сдал служебное оружие и не вернул спецтехнику.

Адвокат Жоошев, в свою очередь, считает, что государство, наоборот, должно отблагодарить его подзащитного.

«Даже если возвращаться к событиям в Кой-Таше – он стольких сотрудников «Альфы» спас от смерти, от получения различных травм и от стихийных толп. Вместо того, чтобы его благодарить и награждать, его сажают и обвиняют в покушении на убийство», – сказал Жоошев в интервью «Клоопу».