Российский телеведущий Андрей Малахов в своей передаче на государственном канале «Россия-1» обвинил гражданина Кыргызстана в убийстве сына российского миллиардера. Всё это сопровождалось расистскими выражениями и вызвало негодование как властей Кыргызстана, так и пользователей соцсетей.
Выпуск с упоминанием кыргызстанца Исламбека Акбарова вышел вечером 24 сентября. В нем Малахов и гости студии разбирали аварию, в которой 8 июля погиб Александр Маругов, сын миллиардера Владимира Маругова.
Акбаров был другим участником той аварии.
Во время телепередачи Малахов назвал ДТП заказным, а Акбарова обвинил в преднамеренном столкновении с мотоциклом Маругова.
«Он пару месяцев работает в такси. Дай ему 100 тысяч долларов, и они сделают счастливыми всю его семью, весь аул, родственников, и до конца их дней им не заработать таких денег там, где зарплата 10 долларов», — заявил ведущий.
До конца передачи Малахов не предоставил каких-либо доказательств своей гипотезы о преднамеренном убийстве. Объяснений цифры в 100 тысяч долларов тоже не было.
Спустя три дня министерство иностранных дел Кыргызстана вызвало к себе советника-посланника посольства России.
В МИДе считают, что ведущий «некорректно» высказался о гражданине Кыргызстана.
«Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства», — сообщила пресс-служба министерства.
Детали разговора представителей МИДа с сотрудником посольства не разглашаются.
Реакция кыргызстанцев
Высказывание Малахова также вызвало бурю негативных комментариях в кыргызском сегменте соцсетей.
Пользователи запустили флешмоб с хештегом #MaLOHov и требуют извинений от ведущего. Последние его посты в Инстаграме подверглись бомбардировке критическими комментариями.
Депутатка кыргызского парламента Эльвира Сурабалдиева считает, что Малахов оскорбил Кыргызстан.
«Малахов был не просто высокомерен, он в самом уничижительном варианте высказался про целую нацию, тем самым оскорбив нашу страну. И это говорит гражданин России, страны, которую мы считаем своим стратегическим партнером, и язык который мы признали официальным языком КР. Шовинизм», – написала она в «Твиттере».
Другой парламентарий, Кожобек Рыспаев, поднял вопрос о высказывании Малахова на последнем заседании Жогорку Кенеша.
Фракция «Онугуу-Прогресс» после этого заседания выпустила заявление, в котором назвала ведущего «продажным шоуменом и неприкрытым шовинистом».
«Слова были неправильно поняты»
Малахов не стал извиняться за свои слова, но выпустил 27 сентября колонку в бульварном издании StarHit.ru, в котором он работает главным редактором.
Ведущий заявил, что никогда не мог себе представить, что его «личное мнение может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии».
Малахов написал, что его слова «неправильно поняли» и что он сожалеет об этом.
Акбарову, в свою очередь, никогда не предъявлялись обвинения в убийстве — ему грозит до 5 лет лишения свободы за «ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека».
От редакции «Клоопа»: почему мы называем слова Малахова расистскими?
Основной расистский нарратив в словах Малахова — это то, что во время передачи он делает регулярные отсылки к стране его происхождения.
Самое же проблемное выражение Малахова — использование фразы «весь аул», когда он говорит о том, кто выиграет от воображаемых 100 тысяч долларов.
Слово «аул» — очень специфическое для русского языка. Вообще-то это перевод слова «село», но используется оно, когда важно подчеркнуть, что это село, в котором живут небелые люди — кавказцы, например, или азиаты.
Когда слово «аул», ещё и в пренебрежительном тоне, использует белый ведущий — это расизм.