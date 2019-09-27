Российский телеведущий Андрей Малахов в своей передаче на государственном канале «Россия-1» обвинил гражданина Кыргызстана в убийстве сына российского миллиардера. Всё это сопровождалось расистскими выражениями и вызвало негодование как властей Кыргызстана, так и пользователей соцсетей.

Выпуск с упоминанием кыргызстанца Исламбека Акбарова вышел вечером 24 сентября. В нем Малахов и гости студии разбирали аварию, в которой 8 июля погиб Александр Маругов, сын миллиардера Владимира Маругова.

Акбаров был другим участником той аварии.

Во время телепередачи Малахов назвал ДТП заказным, а Акбарова обвинил в преднамеренном столкновении с мотоциклом Маругова.

«Он пару месяцев работает в такси. Дай ему 100 тысяч долларов, и они сделают счастливыми всю его семью, весь аул, родственников, и до конца их дней им не заработать таких денег там, где зарплата 10 долларов», — заявил ведущий.

До конца передачи Малахов не предоставил каких-либо доказательств своей гипотезы о преднамеренном убийстве. Объяснений цифры в 100 тысяч долларов тоже не было.

Спустя три дня министерство иностранных дел Кыргызстана вызвало к себе советника-посланника посольства России.

В МИДе считают, что ведущий «некорректно» высказался о гражданине Кыргызстана.

«Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства», — сообщила пресс-служба министерства.

Детали разговора представителей МИДа с сотрудником посольства не разглашаются.

Реакция кыргызстанцев

Высказывание Малахова также вызвало бурю негативных комментариях в кыргызском сегменте соцсетей.

Пользователи запустили флешмоб с хештегом #MaLOHov и требуют извинений от ведущего. Последние его посты в Инстаграме подверглись бомбардировке критическими комментариями.

Вершина айсберга комментариев в адрес Малахова в Инстаграме.

Депутатка кыргызского парламента Эльвира Сурабалдиева считает, что Малахов оскорбил Кыргызстан.

«Малахов был не просто высокомерен, он в самом уничижительном варианте высказался про целую нацию, тем самым оскорбив нашу страну. И это говорит гражданин России, страны, которую мы считаем своим стратегическим партнером, и язык который мы признали официальным языком КР. Шовинизм», – написала она в «Твиттере».

Малахов был не просто высокомерен, он в самом уничижительном варианте высказался про целую нацию, тем самым оскорбив нашу страну. И это говорит гражданин России, страны, которую мы считаем своим стратегическим партнером, и язык которой мы признали официальным языком КР. Шовинизм. — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) September 25, 2019

Другой парламентарий, Кожобек Рыспаев, поднял вопрос о высказывании Малахова на последнем заседании Жогорку Кенеша.

Фракция «Онугуу-Прогресс» после этого заседания выпустила заявление, в котором назвала ведущего «продажным шоуменом и неприкрытым шовинистом».

«Слова были неправильно поняты»

Малахов не стал извиняться за свои слова, но выпустил 27 сентября колонку в бульварном издании StarHit.ru, в котором он работает главным редактором.

Ведущий заявил, что никогда не мог себе представить, что его «личное мнение может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии».

Малахов написал, что его слова «неправильно поняли» и что он сожалеет об этом.

Акбарову, в свою очередь, никогда не предъявлялись обвинения в убийстве — ему грозит до 5 лет лишения свободы за «ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека».

От редакции «Клоопа»: почему мы называем слова Малахова расистскими?

Основной расистский нарратив в словах Малахова — это то, что во время передачи он делает регулярные отсылки к стране его происхождения.

Самое же проблемное выражение Малахова — использование фразы «весь аул», когда он говорит о том, кто выиграет от воображаемых 100 тысяч долларов.

Слово «аул» — очень специфическое для русского языка. Вообще-то это перевод слова «село», но используется оно, когда важно подчеркнуть, что это село, в котором живут небелые люди — кавказцы, например, или азиаты.

Когда слово «аул», ещё и в пренебрежительном тоне, использует белый ведущий — это расизм.