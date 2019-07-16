Депутат парламента Дастан Бекешев объявил 16 июля, что ищет к себе в команду девушку на должность его помощницы. Парламентарий объяснил, что сотрудница нужна ему для «сохранения гендерного баланса».

Предложение Бекешева вызвало возмущение у некоторых пользователей соцсетей, которые заявили, что гендерное равенство в парламенте необходимо соблюдать в первую очередь среди депутатов, а уж затем среди их помощников.

Дата-журналистка Савия Хасанова изучила, как менялось количество женщин среди депутатов парламента Кыргызстана за последние пять лет. По её подсчетам, больше всего их было в составе Жогорку Кенеша 2010 года — тогда среди депутатов было 28 женщин.