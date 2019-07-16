Депутат парламента Дастан Бекешев объявил 16 июля, что ищет к себе в команду девушку на должность его помощницы. Парламентарий объяснил, что сотрудница нужна ему для «сохранения гендерного баланса».
Предложение Бекешева вызвало возмущение у некоторых пользователей соцсетей, которые заявили, что гендерное равенство в парламенте необходимо соблюдать в первую очередь среди депутатов, а уж затем среди их помощников.
Дата-журналистка Савия Хасанова изучила, как менялось количество женщин среди депутатов парламента Кыргызстана за последние пять лет. По её подсчетам, больше всего их было в составе Жогорку Кенеша 2010 года — тогда среди депутатов было 28 женщин.
«До гендерной квоты нам далеко, как до Венеры – в 2018 году в парламенте было только 19 депутаток, или 16% (!) от всех парламентариев. С момента введения квот в 2007 году, 30% мы не достигли ни разу. Максимумы в 26% были в 2007-2009 годах», — написала Хасанова.
Женщины (не) у власти
Парламент в июле 2019 года в трех чтениях одобрил законопроект о закреплении за женщинами не менее 30% мандатов на выборах в местные кенеши.
За последние три года количество депутаток по всей стране не превышало 11 процентов. Сейчас среди 8700 народных избранников по всей стране их чуть менее тысячи.
Об отсутствии женщин на руководящих постах в регионах заявляла и экс-президент Роза Отунбаева на конференции в начале марта.
По ее мнению, в стране наступили «темные времена» — женщин не допускают к руководящей работе и не дают им решать социальные проблемы. Она добавила, что в стране работают 7 губернаторов, 40 акимов и 35 мэров — среди них нет ни одной женщины.