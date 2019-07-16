Пресс-служба президента 16 июля сообщила, что экс-министр экономики Олег Панкратов назначен советником Сооронбая Жээнбекова.

Панкратов ушел с поста министра экономики в мае 2019 года на фоне критики его ведомства. Депутаты парламента утверждали, что при руководстве министерством снизилось количество зарубежных инвестиций в Кыргызстан.

Парламентарии также критиковали Панкратова и за лоббирование интересов табачных компаний, а также заявляли, что у него есть второй паспорт.

Его назначение на должность министра экономики также не прошло без критики со стороны депутатов. Тогда они заявляли, что Панкратов не имеет морального права занимать пост министра экономики, поскольку по его вине кыргызские бизнесмены понесли огромные убытки при вступлении в Евразийский экономический союз.