Издание Factcheck.kg 16 июля опубликовало результаты изучения аккаунтов, которые оставляли комментарии и посты в поддержку семьи Матраимовых.
Поводом для изучения профилей стало расследование журналистки Эльнуры Алкановой, в котором она поставила под сомнение некоторые данные в статье «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых.
Что изучили журналисты
Основной соцсетью для изучения аккаунтов стал фейсбук. Авторы исследования изучили сто аккаунтов. Журналисты обращали внимание на дату регистрации аккаунта, изучали фотографии, контент на страницах и наличие публикаций, не касающихся Матраимовых.
Авторы утверждают, что большинство аккаунтов, которые поддерживают Матраимовых зарегистрированы после 1 мая 2019 года.
«Отдельный критерий – фото профиля. Большинство фейковых аккаунтов используют фотографии животных, детей, снимки природы или растений – таких 48%. Чужое фото используют 30% профилей. У 11% реальные фотографии людей, но определить, сам ли владелец профиля изображен на фото, – невозможно. Еще 5% профилей не имеют фото», — говорится в материале.
Почему в обществе обсуждают Матраимовых
Матраимовых начали обсуждать не только из-за расследования «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 млн. В центре общественного обсуждения Матраимовы оказались и из-за фотографий с высокопоставленными чиновниками, которые приехали на спортивный турнир, организованный ими.
Тогда турнир в честь отца Матраимовых посетил спикер парламента Дастан Джумабеков, вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, а также более десяти депутатов. Позже Джумабеков, отвечая на критику общественности, заявил, что семья Матраимовых служит народу Кыргызстана.
Финпол Кыргызстана уже больше пяти месяцев проверяет имущество экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. Депутат Искендер Матраимов пояснил журналистам, что проверка затянулась из-за того, что следователи проверяют не только имущество не только его брата Райымбека, но и владения других членов семьи Матраимовых.
Неизвестные нанесли трафареты с портретом Райымбека Матраимова и надписью «уурда» («кради») на здание финпола. Однако в службе это назвали «мелким хулиганством» и смыли изображения с фасада здания.