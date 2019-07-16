Матраимовых начали обсуждать не только из-за расследования «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 млн. В центре общественного обсуждения Матраимовы оказались и из-за фотографий с высокопоставленными чиновниками, которые приехали на спортивный турнир, организованный ими.

Тогда турнир в честь отца Матраимовых посетил спикер парламента Дастан Джумабеков, вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, а также более десяти депутатов. Позже Джумабеков, отвечая на критику общественности, заявил, что семья Матраимовых служит народу Кыргызстана.

Финпол Кыргызстана уже больше пяти месяцев проверяет имущество экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. Депутат Искендер Матраимов пояснил журналистам, что проверка затянулась из-за того, что следователи проверяют не только имущество не только его брата Райымбека, но и владения других членов семьи Матраимовых.

Неизвестные нанесли трафареты с портретом Райымбека Матраимова и надписью «уурда» («кради») на здание финпола. Однако в службе это назвали «мелким хулиганством» и смыли изображения с фасада здания.