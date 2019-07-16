22 страны обвинили Китай в притеснении этнических меньшинств в провинции Синьцзянь. Эта критика прозвучала на 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Кыргызстан не стал ни критиковать, ни поддерживать Китай.

На заседании Совета ООН по правам человека 22 страны — преимущественно из Западной Европы — составили коллективное письмо с критикой политики Китая в отношении этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.

В своем письме представители 22 стран ссылаются на сообщения, что в Синьцзяне массово применяют слежку и преследуют неугодных — в частности, это касается уйгуров и других этнических групп, преимущественно исповедующих ислам: казахов, кыргызов и татар.

По сообщению правозащитных организаций, власти Китая помещают в специальные «лагеря перевоспитания» тех людей, которые, по их мнению, могут попасть под определение «экстремист» — причиной может служить, как пишет Amnesty International, почти что угодно, например, книга об уйгурской культуре или исламе или слишком длинная борода.

«Мы призываем Китай соблюдать свои национальные законы и международные обязательства и уважать права человека и основные свободы, включая свободу религии или убеждений», — сказано в письме с критикой политики Китая.

После завершения сессии Совета ООН образовалась другая группа стран — из тех, кто поддержал Китай: 37 стран — включая Россию, Таджикистан, Туркменистан и Саудовскую Аравию — наоборот, заявили о «выдающихся достижениях Китая в области прав человека».

Кыргызстан — несмотря на призывы со стороны этнических кыргызов защитить их права в Китае — не стал ни критиковать, ни поддерживать китайские власти.

Кыргызстан о Синьцзяне

В целом, власти Кыргызстана стараются однозначно не выражать свою позицию в отношении политики Китая в Синьцзяне.

Президент Сооронбай Жээнбеков говорил в декабре 2018 года, что Кыргызстан должен «соблюдать осторожность в решении ситуации», потому что Китай — это «стратегический партнер», с которым не надо разрушать отношения.

Тогда же президент заявил, что кыргызские власти обсуждают этот вопрос с китайскими властями по дипломатическим каналам после того, как в администрацию президента поступило восемь жалоб от этнических кыргызов в Китае.

МИД Кыргызстана с ноября 2018 года по февраль 2019 года изучал сообщения о пропаже этнических кыргызов в Китае, но позже заявил со ссылкой на власти Синьцзяня, что эти сообщения не подтвердились.

В июне 2019 года во время саммита ШОС, когда в Кыргызстан прибыл председатель КНР Си Цзиньпинь, президент Кыргызстана сменил свою позицию на более однозначную и заявил, что вопрос этнических меньшинств — это внутреннее дело Китая.

Должник Китая

Один из рычагов давления на кыргызские власти со стороны Китая — это несколько кредитов, взятых Кыргызстаном на разные проекты, например: на строительство дорог и модернизацию ТЭЦ Бишкека.

Общая сумма кредитов составляет более $1,7 млрд, что почти половина от всего внешнего долга Кыргызстана. Как считает аналитическая организация Центр глобального развития, такой большой долг ставит Кыргызстан в «финансово уязвимое» положение перед Китаем.

Власти Китая в свою очередь однозначно дают понять, что Кыргызстан должен будет выплатить свои долги перед страной — об этом в марте 2018 года заявил посол Китая Сяо Цинхуа. По кредитным соглашениям, если Кыргызстан не сможет погасить проценты и сам кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны в международном арбитраже.

Согласно аналитическая материалам разных изданий, выдавать кредиты и ставить страны в зависимое положение — это одна из стратегий китайских властей в рамках проекта «Один пояс — один путь», который предполагает облегчение международной торговли для Китая.