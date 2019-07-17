Верховный суд Кыргызстана 15 июля отменил оправдательный приговор Таласского областного суда трем судоисполнителям, которых обвиняют в изнасиловании. Дело передали на повторное рассмотрение в Октябрьский районный суд Бишкека.

Правозащитница Толекан Исмаилова назвала решение Верховного суда «историческим».

«Прокурор также был на стороне жертвы. Он указал, что следствие допустило много пробелов и упущений. Действительно, в Таласских городском и областном судах сидели родственники подсудимых. Они оказывали на жертву колоссальное давление», — рассказала Исмаилова информагенству 24.kg.

Пострадавшая женщина заявляла, что в 2013 году трое судоисполнителей Таласского областного суда силой отвезли ее в съемную квартиру, где совершили групповое изнасилование.

После нескольких лет судебных прений, они были осуждены на 8 лет колонии усиленного режима Сокулукским районным судом. Однако их адвокаты сумели обжаловать приговор, и Таласский областной суд их оправдал.

В 2015 году пострадавшая вновь обратилась в милицию и заявила об изнасиловании и побоях от одного из судоисполнителей, который уже на нее нападал на нее двумя годами ранее.

Родители обвиняемых мужчин называли ее «женщиной легкого поведения», которая вымогает у них деньги.

Сама пострадавшая обращалась в правозащитные организации и просила помощи в защите от угроз со стороны ее насильников.