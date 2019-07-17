Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 16 июля прокомментировал пересмотр дела лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Верховный суд назначил первое заседание по пересмотру дела на 21 августа.

При президентстве Атамбаева оппозиционера Текебаева признали виновным в получении взятки в миллион долларов. Это решение поддержали все судебные инстанции.

«Был факт [получении взятки] доказан или не доказан, мне нужно было противостоять этому жесткому вопросу по уголовному делу Текебаева. Потому что видно, что в парламенте такие, как Текебаев, очень нужны. Факт по суду доказан. Но мне кажется, он давно отсидел свое», — заявил Атамбаев.

Он также назвал одной из своих ошибок то, что всегда требовал исполнения законов.

«Видимо, надо было в плане смягчений требовать иногда, несмотря на закон. Мне кажется, его нужно было сегодня как-то… Он при Сооронбае вдвое больше находится в заключении, чем при узурпаторе Атамбаеве», — сказал бывший президент.

Дело Текебаева

В 2017 году суды всех инстанций признали Омурбека Текебаева виновным в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. Посредником при этом якобы был экс-глава МЧС Дуйшенкул Чотонов.

Обоих признали виновными и осудили на 8 лет с конфискацией имущества, но из-за амнистии срок сократили до 4,5 лет. Ни Текебаев, ни Чотонов не признали свою вину и назвали дело «политически мотивированным».

Текебаева арестовали в феврале 2017 года на фоне его критики тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева. Политик активно выступал против инициатив Атамбаева — он и его партия «Ата Мекен» были против изменений в Конституцию, которые приняли в конце 2016 года.

Также Текебаев предлагал начать процедуру импичмента в отношении Атамбаева из-за того, что последний не вышел из СДПК, став президентом страны.

Сторонники и юристы Текебаева несколько раз безуспешно обращались в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой пересмотреть его дело.

В июне 2019 года стало известно, что Верховный суд решил пересмотреть дело Текебаева из-за новых обстоятельств, которые опровергают обвинения в коррупции.

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