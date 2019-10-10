Первомайский районный суд Бишкека вечером избрал меру пресечения для Асель Кодурановой вечером 9 октября. Ее поместили под домашний арест до 9 декабря.

«Прокуратура просила, чтобы Асель Кодурановой ограничили права в общении с определенными людьми, а также пользовании телекоммуникационной связью […] В итоге суд вынес решение о домашнем аресте с временным ограничением. Моей подзащитной запрещено выходить из дома с 22.00 до 6.00», — процитировало информагентство 24.kg адвоката Кодурановой.

Ее подозревают в захвате заложников во время конфликта в Кой-Таше в начале августа. Тогда силовики провели операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который держал оборону в своем доме.

Бойцы спецназа ГКНБ «Альфа» провели первый штурм 7 августа, однако им не удалось задержать Атамбаева. Спустя несколько часов, они были вынуждены сдаться его сторонникам — тогда шестеро спецназовцев оказались взяты в заложники. Их отпустили только через несколько часов.

Ранее суд отправил под домашний арест и другую сторонницу Атамбаева и депутата парламента Ирину Карамушкину. Ее также подозревают в захвате заложников.