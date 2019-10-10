В пресс-службе мэрии Бишкека сообщили, что муниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура» и ОВЗ-активисты из фонда «Келечек плюс» подписали меморандум о сотрудничестве.

Отныне они совместно «будут решать вопросы реализации прав на доступ к социальным объектам для людей с ОВЗ». В «Бишкекглавархитектуре» в интервью «Клоопу» сообщили, что к таким объектам относятся школы, больницы, театры, фонды и другие места.

«В рамках своих полномочий мы будем оказывать содействие — обращаться в госорганы и писать письма, чтобы устранили нарушения, если такие имеются», — заявили в муниципалитете.

Также члены фонда «Келечек плюс» будут проводить тренинги по правам человека и по правильному пониманию потребностей людей с инвалидностью для сотрудников мэрии.

Ранее в адрес мэрии неоднократно поступали жалобы из-за недоступности среды для людей с инвалидностью. Например, электроподъемники на пересечении проспектов Чуй и Манаса работают лишь с помощью лифтера с ключом — на август 2019 года только одна девушка с инвалидностью имела свой ключ для включения подъемника.

Госкомитет нацбезопасности начал проверку по неработующим электроподъемникам. По их данным, управление капстроительства при мэрии завысило стоимость ремонта подземных переходов — ущерб государству составил 376 тысяч сомов.