Вечером 9 октября издание «Вести» сообщило, что на пересечении улиц Масалиева и Алымкулова в Бишкеке произошла перестрелка с участием милиционера.

В перестрелке пострадал 25-летний парень, он получил огнестрельное ранение левой руки и его доставили в больницу.

Пострадавший рассказал изданию, что словесная перепалка произошла после того, как «милиционер подрезал его на светофоре».

Позже выяснилось, что милиционером оказался начальник отдела по борьбе с организованными преступными группировками ГУВД Бишкека Нурлан Амангулов.

В ГУВД Бишкека заявили, что милиционер выстрелил в молодого человека, потому что они «не поделили дорогу».

По версии ведомства, Амангулов, выйдя из машины, представился сотрудником милиции и сообщил, что торопится на работу. Однако, молодой человек «проигнорировал его».

В ГУВД заявили, что после «словесной перепалки» мужчина ударил по лицу Амангулова. Сотрудник милиции, «видя угрозу безопасности для своей жизни», достал личный травматический пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух.

«Однако [водитель] продолжал наступательное движение на сотрудника милиции, в связи с чем Амангулов выстрелил в сторону парня. После этого [водитель] сел в машину и скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении ГУВД.

Пострадавший молодой человек написал заявление в отделение милиции по Ленинскому району, факт зарегистрировали в едином реестре преступлений по статье «Хулиганство». В отношении стрелявшего милиционера назначено служебное расследование.