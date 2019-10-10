Бывший министр иностранных дел и сын писателя Чингиза Айтматова Аскар подал судебный иск против посла Турции в Кыргызстане Женгиза Камила Фырата.

Причиной обращения Айтматова стало то, что посол назвал его «сторонником ФЕТО» — организации, которую турецкие власти считают террористической.

«Подобное публичное обвинение в соучастии в тяжком преступлении в адрес граждан страны пребывания совершенно недопустимо для дипломата», — написал Айтматов в своем исковом заявлении.

Он потребовал от Женгиза Фырата признать распространенные им сведения «не соответствующими действительности» и опубликовать опровержение.

В посольстве Турции «Клоопу» отказались комментировать подачу иска к главе дипмиссии.

Летом 2019 года Айтматов уже обращался через СМИ к турецкому послу и требовал от него извинений за то, что тот назвал его «членом ФЕТО». Тогда посольство Турции назвало его обращение «крайне несущественным и безуровневым письмом».

Подробнее о конфликте между Айтматовым и Камилом Фыратом:

Бывший глава МИД Кыргызстана поссорился с послом Турции