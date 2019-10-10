В пресс-службе министерства образования сообщили, что ведомство подписало соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC) на строительство 20 школ в Бишкеке и Оше.

«В настоящее время городские власти выделили землю для строительства учебных заведений. IFC берет на себя все затраты по проекту», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе минобразования «Клоопу» также сообщили, что пока точно неизвестно, сколько именно школ появятся в Бишкеке, а сколько в Оше. Районы, в которых возведут новые учебные заведения также еще неизвестны.

По данным министерства, финансовая корпорация должна подготовить все необходимые на строительство документы в течение шести месяцев.

«Министр образования поддержал проект и попросил ускорить его реализацию», — добавили в ведомстве.

На данный момент в Кыргызстане работают 2200 школ, из них 139 — находятся в Бишкеке, 61 школа в Оше и 190 — в аварийном состоянии.

Кроме того, в стране стоит вопрос переполненности школ — например, гимназия №29 в Бишкеке переполнена на 627% — в ней учатся более 3600 детей вместо 500.

IFC – это финансовый институт, который входит во Всемирный банк и поддерживает государственно-частное партнерство.