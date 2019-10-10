Снос бывшего здания типографии, которое расположено на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Киевской начался 9 октября.

«На этом месте планируется построить 10-этажный гостинично-деловой комплекс с коммерческими и жилыми блоками, а также автопаркингом», — сообщили в «Бишкекглавархитектуре».

Здание типографии «Эркин-Тоо» построили в 1931 году, в советское время там выпускали газеты и журналы.

«Эркин-Тоо» была первой типографией в Кыргызстане, а во время Второй мировой войны в здании также формировалась Панфиловская дивизия — оттуда солдаты шли на вокзал и уезжали на фронт.

Позже здание признали памятником архитектуры, и этот статус сохранялся до 2015 года. Затем министерство культуры заявило, что здание типографии «утратило архитектурную ценность и восстановлению не подлежит».