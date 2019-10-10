Пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова рассказала «Клоопу», что два джипа Chevrolet Suburban пригнали на территорию Кадамжайского РОВД вечером 7 октября. По ее словам, ей не было известно, зачем автомобили привезли к отделению милиции.

«Очередная ложь МВД?» Вчера пресс-служба УВД Баткенской области заявляла, что два джипа, принадлежащих бывшему телохранителю Алмазбека Атамбаева Эркину Мамбеталиеву, были остановлены для проверки, а позже оштрафованы за тонировку и возвращены их владельцу (https://24.kg/obschestvo/131784_djipyi_otmambetalieva_vladeltsa_oshtrafovali_zatonirovku_ivernuli_mashinyi/)Однако, на этом видео НЕ видно, чтобы кем-либо из сотрудников милиции составлялся соответствующий протокол о нарушении ПДД, а по моему на лицо торжественное вручение этих автомашин?Когда уже МВД начнет говорить ПРАВДУ? Publicerat av Искен Афиджанов Onsdag 9 oktober 2019

Юсупова сказала, что «проходила мимо и люди в военной форме попросили ее сфотографировать их на фоне машин».

«Военных, которые там были, я не знаю. Что происходило — тоже. Эркина Мамбеталиева в лицо я тоже не знаю», — объяснила пресс-секретарь.

На кадрах запечатлено, как к мужчинам в военной форме подошел глава Кадамжайского РОВД и поздоровался с ними. После этого мужчина, похожий на бывшего телохранителя президента Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева, вручил им какие-то документы и ключи от автомобилей.

«Это от меня подарок, от моей семьи. Остальные документы через МВД оформим […] Я даже не хотел рекламировать, но ваше руководство настояло […] Мне будет достаточно, если вдруг в будущем, случись что [эти машины] сохранят жизнь двоих или троих ребят», — сказал он на видео.

После передачи ключей, похожий на Мамбеталиева мужчина, попросил собравшихся провести обряд благословения (бата).

В пресс-службе МВД «Клоопу» отказались комментировать видео и перенаправили запрос в УВД Баткенской области. Журналист «Клоопа» попыталась связаться с руководителем Кадамжайского РОВД, но тот оказался недоступным для комментариев.

Подарок для милиционеров

Ранее в соцсетях сообщили, что Эркин Мамбеталиев подарил два джипа сотрудникам милиции. В пограничной службе заявили, что судя по фото, внедорожники вручили внутренним войскам МВД, которые дислоцируются в Баткенской области

В МВД назвали «неправдой» информацию о подаренных Мамбеталиевым джипах. Согласно информации, распространенной министерством, эти два внедорожника «были остановлены патрульной службой Кадамжайского района Баткенской области за тонировку на передних боковых стеклах». Сотрудники милиции составили протокол и оштрафовали владельца.

Мамбеталиев был телохранителем бывшего президента Алмазбека Атамбаева до 2005 года. Его связывают с криминальным авторитетом Рыспеком Акматбаевым.

По данным радио «Азаттык», он являлся членом организованной преступной группировки и привлекался к ответственности по обвинению в убийстве восьми человек в 2005 году. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за тройное убийство.

Родственники и адвокаты продолжали настаивать на его невиновности и в 2010 году его дело пересмотрели по вновь открывшимся обстоятельствам. Его отпустили после пересмотра дела.