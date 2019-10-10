После завершения летних каникул в сентябре этого года партии занялись подготовкой к парламентским выборам 2020 года. На этом фоне СМИ начали обсуждение разделения партии «Республика — Ата-Журт» (РАЖ) на отдельные партии «Республика» и «Ата-Журт». На самом деле партия формально разделилась на две еще в 2016 году, но юридически объединение продолжает существовать. «Клооп» объясняет, что происходит.

Что случилось?

Партия «Республика — Ата-Журт» появилась в 2014 году перед парламентскими выборами путем объединения партий «Республика» во главе с Омурбеком Бабановым и «Ата-Журт», лидером которой был Камчыбек Ташиев.

Глава партии «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев заявил в интервью «Азаттыку» в начале октября 2019 года, что политобъединение пойдет на выборы в парламент отдельно от партии «Республика».

Камчыбек Ташиев. Фото: RFE / RL

«Мы, конечно, готовимся к выборам. Мы не новички и знаем, когда нужно взять старт. Сейчас идет подготовка, внутри партии проводится работа. Мы надеемся, что выиграем выборы. “Ата-Журт” пойдет отдельно от “Республики”, и мы собираемся повторить успех 2010 года», — заявил Ташиев.

По его словам, он «давно» не видел Бабанова и не знает, будет ли политик участвовать в выборах.

«Никаких результатов от сотрудничества с “Республикой” я не получил, как лидер партии я не прошел в парламент. Считаю, что это и есть нулевой результат», — сказал Ташиев.

В парламентских выборах 2015 года «РАЖ» заняла второе место. Однако Ташиев был исключен из гонки за несколько дней до дня голосования из-за конфликта с членом партии «Онугуу-Прогресс».

Что говорят в «Республике»?

Депутат фракции «РАЖ» в парламенте Мирлан Жеенчороев заявил, что решение о ликвидации объединенной партии могут принять только на съезде, но его пока не созывали.

«Сегодня существуют партии “Республика”, “Ата-Журт” и “Республика — Ата-Журт”, то есть говорить, что “РАЖ” больше нет, не совсем верно», — уточнил Жеенчороев.

Другие депутаты фракции говорят, что никакой партийной деятельности сейчас не ведется, поэтому непонятно будет ли «Республика» участвовать в предстоящих выборах или нет. Точно известно только то, что альянса с «Ата-Журтом» уже не будет.

Некоторые депутаты заявляют, что уже получили предложения от других партий и готовы пойти на выборы в их составе.

«Сейчас нельзя сказать, что все, кто изначально был в “Ата-Журте”, и далее останутся в этой партии, или все, кто был в “Республике”, продолжат свой путь в ней», — сказал депутат фракции «РАЖ» Марлен Маматалиев.

По его словам, вопрос участия в предстоящих выборах партии «Республика» должен решиться в следующие пару месяцев. Он также считает, что Бабанов, скорее всего, в них участвовать не будет.

«Непонятная ситуация, неизвестно, кто возглавит партию. Со сменой лидера может поменяться весь состав партии, если новый лидер политиков не устроит, они могут просто уйти», — утверждает депутат.

Бабанов покинул пост лидера партии после участия в выборах президента. Он также заявил, что ушел из политики и уехал почти на два года в Россию.

Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Бабанов вернулся в Кыргызстан только в авгусе 2019 года. Перед возвращением он дал интервью, в котором заявил, что покинул страну по договоренности с Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым.

Последние пообещали прекратить уголовные в отношении Бабанова и не давить на его родных и соратников. Сейчас Бабанова допрашивают по восьми уголовным делам в качестве свидетеля.

Объединение и развал партии «РАЖ»

Политическая партия «Республика — Ата-Журт» после объединения смогла пройти в парламент и занять второе место по количеству мандатов после пропрезидентской Социал-демократической партии Кыргызстана.

Тогда этот союз был выгодным для обеих партий. С момента предыдущих выборов в 2010 году из «Республики» ушли депутаты Алтынбек Сулайманов и Бакыт Торобаев, которые имели поддержку на юге Кыргызстана.

А «Ата-Журт», несмотря на победу в парламентских выборах 2010 года, едва преодолела пороговый процент в северных областях. К тому же, депутат партии Мыктыбек Абдылдаев, имевший поддержку на севере страны, заявил, что не намерен участвовать в выборах 2015 года в составе «Ата-Журта».

Через год после выборов политики заявили о развале тандема. Тогда Ташиев сказал, что «Ата-Журт» вышла из состава «РАЖ» и партии будут отдельно участвовать в местных выборах.

«Распад произошел без скандалов и ссор, исключительно путем переговоров. […] Далее каждая партия из тандема будет выступать уже под своим именем. Перед распадом мы условились, что в дальнейшем они не будут использовать название нашей партии», — сказал Ташиев в 2016 году.

Эта договоренность соблюдалась на местных выборах и на выборах президента. Тогда Ташиев и Бабанов баллотировались в качестве кандидатов в президенты. Позже Ташиев снял свою кандидатуру в пользу нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова, а Бабанов договорился с Бакытом Торобаевым, который также снял свою кандидатуру с выборов.

Оба политика имеют большое влияние на электорат — Ташиев на юге страны, а Бабанов на севере.