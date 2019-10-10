В ГУВД Чуйской области сообщили, что правоохранителям уже установили личность мужчины и объявили его в розыск.

«Для раскрытия данного преступления следственной службой соответствующим службам даны следственные поручения. Назначены все необходимые экспертизы», — заявили в ГУВД.

В милицию обратилась мать пострадавшей — ее несовершеннолетнюю дочь неизвестный мужчина пытался изнасиловать в одном из подъездов в городе Кант.

Ранее сама пострадавшая девушка написала на своей странице в Инстаграме, что неизвестный мужчина утром 8 октября пытался изнасиловать ее и угрожал ей физической расправой.

«Он хватает меня за руки и пытается затащить в подъезд. Я оказываю сопротивление как могу, начинаю кричать изо всех сил. Он заводит меня в подъезд, закрывает дверь и угрожает», — рассказала она.

Девушка также рассказала, что ее маму вызвали на беседу в школу, где учителя «пытались выставить в непристойном свете».

«Говорят, что я веду себя вызывающе, не одеваю форму, крашусь. Моей маме говорят прямо, что я виновата, а они не причем. Жалуются, что из-за меня писали объяснительную», — написала девушка.

В интервью журналисту «Клоопа» пострадавшая заявила, что учится в школе-гимназии №4. Однако на момент публикации материала «Клоопу» не удалось связаться с администрацией учебного заведения.

В своем посте девушка также добавила, что когда они с сестрой обратились в милицию, то ее попросили «не распространять ложную информацию» и сказали, что подозреваемого уже задержали. Однако в ГУВд Чуйской области заявили, что «такого факта не было».