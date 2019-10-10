Огонь вспыхнул днем 10 октября в частном детском саду «Чудо детки», который расположен в жилмассиве Кок-Жар. Огонь тушили три пожарных расчета.

Представительница детсада сообщила «АКИпрессу», что в момент возгорания в здании находилось 84 ребенка. Никто из них не пострадал — детей сразу вывели во двор соседнего дома.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания в электрическом щитке. «Произошел небольшой взрыв. Огонь перекинулся на пластиковые объекты и произошел пожар», — сообщил очевидец.

«АКИпресс» сообщил, что огонь полностью потушен. Однако по информации информагентства 24.kg, пожарные лишь локализовали пожар.