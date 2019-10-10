Издание Kaktus Media сообщило, что пострадавший мужчина отозвал свое заявление из УВД Ленинского района. В интервью изданию он рассказал подробности конфликта с милиционером Нурланом Амангуловым.

В результате ссоры Амангулов ранил его из пистолета. Причиной конфликта стало то, что они не поделили дорогу на пересечении улиц Масалиева и Айылчиева.

«Когда я подошел к нему, он первый ударил меня кулаком в лицо. Я, естественно, ответил ему, тот упал, а потом он схватился за пистолет и выстрелил в меня. В итоге, я оказался в больнице», — заявил пострадавший.

По его словам, он думает над тем, чтобы написать заявление об отсутствии претензий к Амангулову.

Однако информагентство 24.kg со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что пострадавший уже отказался от претензий к милиционеру.

«Потерпевший сообщил, что во всем виноват сам. В частности он написал, что якобы сам подрезал начальника отдела ГУВД на дороге, а затем между ними произошла словесная перепалка, переросшая в драку», — сообщило издание.

В ГУВД Бишкека не стали комментировать информацию и попросили обратиться в Генеральную прокуратуру.

«Пока в материалах досудебного производства не имеется встречного заявления от пострадавшего. Дело перенаправлено в ГКНБ», — сообщили в генпрокуратуре.

В ГКНБ попросили обратиться с письменным запросом и не стали комментировать ситуацию.