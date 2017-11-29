Власти Кыргызстана вернут обязательный техосмотр и отменят доверенности на автомобили

Премьер-министр Сапар Исаков заявил на заседании парламента, что в Кыргызстане вновь начнется обязательная проверка технического состояния автомобилей. По его словам, это обязательное требование ЕАЭС.

Премьер-министр на заседании парламента 29 ноября заявил, что техосмотр автомобилей вновь станет обязательным в «ближайшее время».

«В рамках ЕАЭС мы должны ввести техосмотр, это наше обязательство, и мы его должны выполнить. В ближайшее время мы рассмотрим соответствующее решение», — сказал Исаков.

Премьер также разъяснил механизм работы штрафов после запуска проекта «Безопасный город» — штрафовать будут тех, на кого зарегистрировано авто.

«Если штрафы не будут оплачены, то начнутся большие проблемы, вплоть до того, что через суд могут забрать и квартиру», — сказал Исаков.

Исаков добавил, что в стране начнут отказываться от практики использования доверенностей при продаже автомобилей.

В Кыргызстане существует практика продажи автомобилей по доверенности — когда владелец через нотариуса передает права на транспортное средство покупателю, но при этом остается юридическим владельцем машины.

Эта практика популярна из-за дешевизны и простоты, в то время как на полное переоформление автомобиля требуется несколько дней.

Обязательный техосмотр в Кыргызстане отменили в 2012 году. От проверки состояния автомобиля могли отказаться водители, не использующие свои машины в предпринимательских целях.

Проект «Безопасный город»

Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений на дорогах Бишкека по проекту «Безопасный город» с 2011 года. Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках в пригороде Бишкека.

Правительство провело два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек». Проект оценивался в 60 млн долларов.

Исаков 20 ноября пообещал, что камеры на дорогах Кыргызстана появятся весной 2018 года.

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