При подготовке материала использовались данные Генеральной прокуратуры Кыргызстана и Коалиции против пыток с 2012 года по первое полугодие 2017 года.

Ежегодно в Генеральную прокуратуру поступают сотни заявлений. С каждым годом их становится меньше, но счет по-прежнему ведется на сотни. Если в 2012 году в надзорные органы поступила 371 жалоба, то в 2016 — 187 заявлений.

Генеральная прокуратура считает, что это говорит об улучшении ситуации с пытками по стране. Правозащитники не согласны с таким утверждением — по их словам, говорить об улучшении ситуации, опираясь только на статистику, нельзя, так как пытки сложно выявить и отразить в статистике.