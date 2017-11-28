Сотни людей ежегодно жалуются на пытки в Кыргызстане, и только в 1 из 12 случаев возбуждается уголовное дело, а до суда доходят лишь единицы. За последние шесть лет было вынесено всего четыре обвинительных приговора.
Материал подготовлен в партнерстве с Коалицией против пыток в Кыргызстане.
При подготовке материала использовались данные Генеральной прокуратуры Кыргызстана и Коалиции против пыток с 2012 года по первое полугодие 2017 года.
Ежегодно в Генеральную прокуратуру поступают сотни заявлений. С каждым годом их становится меньше, но счет по-прежнему ведется на сотни. Если в 2012 году в надзорные органы поступила 371 жалоба, то в 2016 — 187 заявлений.
Генеральная прокуратура считает, что это говорит об улучшении ситуации с пытками по стране. Правозащитники не согласны с таким утверждением — по их словам, говорить об улучшении ситуации, опираясь только на статистику, нельзя, так как пытки сложно выявить и отразить в статистике.
Всего за шесть лет в органы прокуратуры поступило 1320 жалоб на пытки, и лишь по 109 из них возбудили уголовное дело.
В суде рассматривали меньше половины от общего количества уголовных дел — 52 из 109.
За этот же период суд вынес четыре обвинительных приговора против тех, кто применял пытки.
Статистика твердит, что чаще всего пытки применяют милиционеры — 97 процентов случаев от общего количества жалоб.
Чаще всего пытают в кабинетах сотрудников милиции, и реже — в следственных и временных изоляторах.
По данным Коалиции против пыток, наиболее распространенный вид пыток в 2016 году — избиение руками и ногами.
Пыткам подвергаются как подростки, так и пожилые люди. Чаще всего пытают людей в возрасте от 24 до 45 лет.
Что касается гендера, 93 процента подвергшихся пыткам людей — мужчины.
Если вы вдруг стали жертвой пыток и не знаете, что делать, обратитесь за помощью в Коалицию против пыток в Кыргызстане или организации-партнеры коалиции.
Иллюстрации: Luis Prado, Claire Jones, Lorie Shaull, Ivan, Pavel N., Andrew Doane, Danil Polshin, Gan Khoon Lay, Adrein Conquet, Kadi Franson, UNiCORN, IconsGhost.