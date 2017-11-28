Начальник таможни «Ош» повышен до замглавы Таможенной службы

Премьер-министр Сапар Исаков назначил начальника таможни «Ош» Нурлана Ражабалиева заместителем главы Таможенной службы. До него этот пост занимал Райымбек Матраимова, уволенный за «несоответствие политике руководства».

Исаков подписал постановление о назначении на пост замглавы Таможенной службы Нурлана Ражабалиева 28 ноября.

Ранее с этого поста был уволен Райымбек Матраимов из-за «несоответствия политике руководства».

В феврале 2017 года журналисты «Азаттыка» нашли у близких родственников чиновника дорогую недвижимость, хотя его ежегодный доход составлял около $8,5 тысяч.

Ражабалиев начал свою карьеру в Таможенной службе с поста инспектора в 2009 году, позднее его повысили до старшего инспектора.

В 2015 году Ражабалиева занял должность заместителя начальника таможни «Ош». Через год его повысили до начальника таможни «Ош».