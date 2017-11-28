Видео: Подозреваемые объяснили причину побега из изолятора

Двое беглецов из ИВС Сокулукского района заявили после задержания, что не знают, почему сбежали. Беглецов задержали в Бишкеке через несколько часов после побега, еще двое сбежавших находятся в розыске.

Милиция распространила видеозапись допроса двух задержанных беглецов из ИВС.

Подозреваемый в убийстве Рамиль Базаркулов сказал во время допроса, что сожалеет о своем побеге.

«Сам не знаю, почему сбежал. Сбежали все вместе, вчетвером. Нам некуда было бежать. В этом году только приехали в Бишкек. У нас не было планов после побега. Очень сожалею о том, что совершил побег» — сказал он.

Второй задержанный Бакыт Дилдешов, подозреваемый в разбое, сказал, что все сбежавшие планировали побег вместе.

Четверо подозреваемых в тяжких преступлениях сбежали из ИВС 27 ноября и скрылись в неизвестном направлении.

Позже двое были пойманы. Еще двое сбежавших — Багият Ачылдурдиев и Кайрат Джанботоев — все еще находятся в розыске.

Как подозреваемым удалось сбежать из ИВС, пока неизвестно. Однако онлайн-издание «Кактус», ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщило, что кто-то из сотрудников ИВС помог сбежать подозреваемым.

Сейчас прокуратура допрашивает сотрудников, которые дежурили в ту смену в ИВС.

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Фото иллюстративное.