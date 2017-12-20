Кыргызстан не поддержал резолюцию ООН о правах человека в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «О положении прав человека в автономной республике Крым». Ее поддержали 70 стран, а против проголосовали — 26, в том числе и Кыргызстан.

Документ приняли 19 декабря на заседании третьего комитета Генассамблеи ООН. Этот комитет рассматривает социальные и гуманитарные проблемы.

За проголосовали 70 стран-участниц, 76 воздержались, а против — 26, в том числе Кыргызстан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Китай, КНДР, Сербия и другие страны.

В резолюции члены Генассамблеи ООН осудили нарушения прав человека и дискриминацию жителей Крыма и города Севастополя, в том числе крымских татар, а также людей других этнических и религиозных групп.

«Включая внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, политически мотивированные уголовные преследования, дискриминацию, притеснения, запугивание, насилие, в том числе сексуальное насилие, произвольные задержания, пытки и жестокое обращение с заключенными», — говорится в тексте документа.

Также Генассамблея выразила серьезную обеспокоенность из-за решения Верховного суда России от 2016 года о признании «Меджлиса крымско-татарского народа, органа самоуправления крымских татар, экстремистской организацией». В документе призывается «незамедлительно отменить» это решение.

В документе осуждаются действия властей России из-за «незаконного установления российских законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму». Генассамблея «настоятельно призвала» власти России «решить проблему безнаказанности» в регионе.

«Обеспечить, чтобы те, кто признан виновным в нарушении и ущемлении прав человека, были привлечены к ответственности в независимом суде», — говорится в тексте документа.

Авторы документа призвали Россию соблюдать «обязательства по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации».

В резолюции также не признается аннексия Крыма и осуждается его «временная оккупация».

Аннексия Крыма

В 2014 году более 95 процентов жителей полуострова на референдуме проголосовали за выход из состава Украины и присоединение к России. Власти Украины и западные страны итоги референдума не признали.

Президент России Владимир Путин заявил, что будет «уважать волеизъявление жителей Крыма». После аннексии страны Запада ввели санкции против России.

В 2015 году ОБСЕ и международная правозащитная организация Human Rights Watch заявили, что после российской аннексии соблюдение прав и основных свобод человека в Крыму «радикально ухудшились». В частности, на полуострове ухудшилась ситуация со свободой слова в СМИ.

«Многие журналисты и блогеры были задержаны, подверглись обыскам, допросам, угрозам, физическим нападениям», — говорится в докладе ОБСЕ.

Заместитель председателя совета министров Крыма Георгий Мурадов сказал, что отчет ОБСЕ «дублирует позицию Госдепа».

«Мне довелось сравнить этот доклад с другим докладом, также подготовленным в июле месяце госдепом США. На каждой странице у меня отмечены… (абзацы), практически переписанные из доклада Госдепа в отчёте миссии по оценке положения в области прав человека в Крыму», — сказал Мурадов.

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