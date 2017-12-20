Кыргызстанка, избитая турецкими полицейскими, вернулась на родину

В Министерстве иностранных дел сообщили, что девушка, избитая двумя полицейскими в турецком городе Аланья, вернулась в Кыргызстан. Видео с избиением девушки появилось в интернете в октябре.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана сообщила, что девушка прилетела из Стамбула в Бишкек 17 декабря. «В настоящее время она находится в кругу родных», — говорится в сообщении МИДа.

Посольство Кыргызстана в Турции сообщило, что постоянно находилось в контакте с пострадавшей, ее родными в Бишкеке, а также с лечащими врачами девушки.

«Мы получали из первых рук всю информацию о ее текущем состоянии и ожидали завершения лечения с целью дальнейшего ее возвращения домой», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве добавили, что «продолжают работу» с представителями турецкой полиции и судебными представителями о наказании двух полицейских, которые избили кыргызстанку. Следующее судебное заседание по этому вопросу пройдет в марте 2018 года.

Видео с избиением девушки появилось в интернете 4 октября 2017 года. На записи двое мужчин били дубинками, пинали ногами и таскали за волосы лежащую посреди дороги женщину.

Позже полицейские заявили, что она «мешала правоохранителям выполнять их работу». После этого одного из полицейских, избивших девушку, поместили под стражу.

Пострадавшая девушка некоторое время проходила лечение в психиатрической больнице в городе Адана.

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