Телеканал НТС может прекратить свое вещание. Что известно?

Телеканал НТС, связанный с оппозиционером Омурбеком Бабановым, может прекратить свое вещание из-за ареста имущества. Что известно?

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Что случилось?

Судоисполнители в сопровождении милиционеров начали опись имущества телеканала НТС 20 декабря. Суд наложил арест на имущество телеканала из-за иска, который подала компания “Grexton Capital Ltd” на компанию «Аянт» — ей раньше принадлежал НТС.

Пока суть претензий компании “Grexton Capital Ltd” неизвестна.

Пресс-секретарь Судебного департамента Назира Сагыналиева сказала, что имущество телеканала арестовано «для сохранности».

«Предусматривается лишь арест имущества телерадиокомпании НТС в целях обеспечения его сохранности и запрета на его распоряжение, а также передачи имущества в доверительное управление», — сказала она.

Однако юрист телеканала заявил, что, согласно определению суда, телекомпания НТС проходит по делу как третье лицо и юридически никак не связана с ответчиками.

«Почему телекомпания НТС проходит по этому делу третьим лицом? Ответчиками проходят другие лица? На каком основании наложен арест на имущество телекомпании? Мы не знаем. Никакой связи нет. Мы считаем, что судебное решение вынесено незаконно и обжалуем его», — сказал юрист Амантур Абдрахманов.

Кто стоит за компанией “Grexton Capital Ltd”?

Доверенность на представление интересов компании “Grexton Capital Ltd” подписана Сергеем Костыриным — приближенным сына свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева — Максима.

Согласно доверенности, компания зарегистрирована в офшорах в государстве Белиз. Доверенность составлена в городе Минске в Беларуси, где сейчас проживает Курманбек Бакиев.

Сергей Костырин — одноклассник Максима Бакиева. Он находится в международном розыске, в Кыргызстане его заочно приговорили к 20 годам тюрьмы за отмывание преступных доходов.

До апрельской революции 2010 года Костырин владел компанией «25 кадр», в подчинении которой были телекомпании «Пирамида» и «Пятый канал». После свержения Бакиева эти телеканалы были национализированы.

Что будет с телеканалом?

Руководство телеканала опасается, что после описи имущества телеканал может прекратить свое вещание из-за ареста имущества.

«Если они передадут оборудование нам на хранение, то мы сможем им пользоваться. Если передадут оборудование другому лицу, то это уже будет в его ведении, позволит он нам работать на этом оборудовании или нет», — сказал юрист.

Представитель компании “Grexton Capital Ltd” Елена Дзимидович 19 декабря заявила, что опись имущества канала не помешает его вещанию.

Юрист телеканала заявил, что если канал все-таки закроют, то более 120 сотрудников могут остаться без работы.

«Очень много сегодня предположений идет о том, что готовят руководство для телекомпании НТС. Мы сегодня можем только предполагать, каким способом это будет делаться. Вы можете наблюдать, что все это делается в космически-оперативном порядке, все органы задействованы», — сказал юрист Амантур Абдрахманов.

Реакция руководства телеканала

Оппозиционный политик Омурбек Бабанов, с которым связан телеканал НТС, назвал арест имущества телекомпании «рейдерским захватом».

«Случилось невообразимое! Телеканал НТС захватывают рейдерским путем, запрещая вещание и используя суд. Неужели мы докатились до того, что в Кыргызстане теперь защищают и представляют интересы Максима Бакиева? Неужели юридические документы — это просто клочок бумаги, справедливость — ничто, а главная цель — закрыть или отобрать независимый, частный телеканал?» — написал он у себя в фэйсбуке.

Генеральный директор телеканала Жайнак Усен уулу назвал арест имущества телеканала «давлением на свободу слова».

Депутат парламента от фракции «Республика — Ата-Журт» Алтынай Омурбекова не исключает, что у ареста имущества есть политическая причина.

Соавтор: Марат Абдыкалыков

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