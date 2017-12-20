Что известно о Grexton Capital? Отрывок из отчета Global Witness

Судебные претензии со стороны компании Grexton Capital стали основанием для ареста имущества телеканала НТС, которым косвенно владеет оппозиционный депутат Омурбек Бабанов. О Grexton Capital известно не так много, но больше всего о ней узнала организация Global Witness, которая в июне 2012 года опубликовала отчет о подозрительных действиях вокруг «АзияУниверсалБанка».

Полная версия отчета Global Witness доступна по этой ссылке. Ниже вы можете прочитать перевод отрывка из отчета, в котором чаще всего упоминается Grexton Capital.

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Одна из компаний, которая появляется во второй главе этого отчета в качестве организации, вовлеченной в подозрительные транзакции через «АзияУниверсалБанк» (АУБ) — это зарегистрированная в Белизе Grexton Capital.

Директором этой компании был человек по имени Сергей Костырин — об этом говорит информация на кыргызском государственном сайте, где указаны держатели лицензий на добычу полезных ископаемых.

Костырин также числится в списке разыскиваемых кыргызской финансовой полицией, и власти Кыргызстана обвиняют его в причастности к отмыванию денег.

Согласно документу из «АзияУниверсалБанка», компания с названием Grexton Capital имела счет в АУБе, через который в 2009-2010 годах стали проходить миллионы долларов подозрительных транзакций к сомнительным кыргызским компаниям.

Источники в Кыргызстане сказали Global Witness, что Костырин контролировал Grexton так же, как и другие компании с подозрительными транзакциями на миллионы долларов, которые проходили через АУБ.

Другой документ от кыргызских властей гласит, что Grexton Capital — это зарегистрированная в Белизе компания.

Разумеется, учитывая конфиденциальность информации в Белизе, сведений о директорах и владельцах (как и бенефициаров) Grexton Capital не было — так что база юридических лиц Белиза оказалась бесполезна для подтверждения подозрений о том, что Костырин владел этой компанией. Не помогла также и компания, которая занималась административными услугами для Grexton.

Как можно видеть на странице 44 этого отчета, Максим Степанов из Midland Group был вовлечен в создание Grexton Capital. Он сказал Global Witness, что Midland действовала в качестве посредника по оформлению документов между агентом в Белизе и компанией в Москве, которая наняла их. Степанов сказал, что никогда не встречался с Костыриным, и он также не был клиентом Midland.

Сразу несколько источников отмечают, что Костырин — приближенный Максима Бакиева (сына свергнутого в 2010 году президента Кыргызстана Курманбека Бакиева). Это говорит о вероятности того, что Костырин, возможно, защищал некоторые интересы Максима Бакиева.

Несмотря на то, что Global Witness не может подтвердить это, выходит так, что человек с именем Сергей Костырин был вовлечен в некоторый бизнес в Кыргызстане еще при Курманбеке Бакиеве и знал его сына Максима.

Например, с февраля 2009 года Сергей Костырин был председателем наблюдательного совета в «Манас Банке», которым владел (как сказано в третьей главе отчета) латвийский бизнесмен Валерий Белоконь, бизнес-партнер Максима Бакиева.

Белоконь сказал Global Witness, что «Манас Банк» искал человека извне, который мог бы быть посредником между его людьми, и тогда Максим Бакиев предложил Костырина. Это говорит о том, что Максим знал Сергея Костырина.

Grexton Capital не была единственной компанией с подозрительными транзакциями через АУБ, которые, предположительно, контролировал Костырин. Согласно источнику, близкому с ситуацией, можно перечислить еще несколько таких компаний, зарегистрированных в Белизе: Leader Pro Limited и Brasfort Limited.

Опять же, база юридических лиц Белиза не дает информации о том, кто конечный владелец этих двух компаний, значит, мы не можем подтвердить подозрения, что Костырин их контролировал.

Источник утверждает, что 6 апреля 2010 года (за день до смены власти в Кыргызстане) $30 млн были перечислены со счета Leader Pro на счет Brasfort в АУБе, и затем эти деньги были переданы дальше. Эта транзакция была записана в документе АУБа, хотя Global Witness не видела SWIFT-проверку.

Документ из АУБа показывает, что $30 млн были затем переданы на счет того же Brasfort Limited с примечанием «перевод собственных средств». Из записи непонятно, был ли это перевод на счет в АУБе, или в другом банке.

Global Witness не смогла установить местонахождение Костырина, чтобы получить его комментарии о всех этих подозрениях. Источник сказал Global Witness, что он может находиться в России или Беларуси. Мы послали ему письмо на возможный адрес Grexton Capital с вопросами для Костырина, но пока непонятно, проверяет ли этот почтовый ящик сам Костырин; мы не получили какого-либо ответа от него.

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